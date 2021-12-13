BOTAŞ’ı yağmalamak için bir adım daha attılar

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre 17 Aralık’ta sona erecek 2022 bütçe tasarısı görüşmelerinin ardından, yaklaşık 10 madde olması beklenen yeni bir paket gündeme getirilecek. Daha çok özelleştirmeye hazırlık maddelerini içeren paketin ardından TBMM çalışmalarına iki hafta ara verecek.



Buna göre, BOTAŞ’ın ithalattan doğan vergilerinden, Hazine’nin vazgeçmesine dair düzenleme yapılacak. Bunun BOTAŞ’ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geldiği belirtildi. Devletin alacağından feragat edebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Haberde, bu maddenin BOTAŞ’ın bölünerek satılmasına ilişkin altyapı çalışması olduğu yorumları yapıldığı belirtildi.



Öte yandan, doğalgaz ve petrol ticareti, depolaması ve taşımacılığı gibi konularda faaliyet gösteren BOTAŞ'ın doğalgaz ticareti ve iletim bölümlerinin hükümetçe ayrılması, daha kârlı iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesini amaçlanması olarak yorumlanmıştı.