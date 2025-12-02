Samanyolu Haber /Gündem / BOTAŞ'da büyük tehlike: yangın çıktı tesisler boşaltıldı /02 Aralık 2025 16:00

BOTAŞ'da büyük tehlike: yangın çıktı tesisler boşaltıldı

İstanbul Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın ihbarı üzerine tesisler boşaltıldı. Valilik ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Ekiplerin yangının söndürülmesi için müdahaleleri sürerken, bölgeden tahliyeler devam ediyor.

İlk belirlemelere göre ölü veya yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

BOTAŞ tesisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
