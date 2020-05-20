Samanyolu Haber /Dünya / Botswana'da toplu fil ölümleri gizemini koruyor /20 Mayıs 2020 11:50

Botswana'da toplu fil ölümleri gizemini koruyor

Botswana'da Mart ayındaki toplu fil ölümünün ardından geçen hafta da çok sayıda fil ölü bulundu

SHABER3.COM


Dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip Botswana'da vahşi yaşan otoriteleri ülkenin kuzeybatı kısmında 56 filin ölümüne açıklık getirmeye çalışıyor.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçen hafta on iki ölü fil bulunduğu belirtildi. Mart ayında ise bir haftada 44 ölü fil bulunmuştu. Ancak bakanlık açıklamasına göre dişlerinin sökülmemiş olması kaçak avcılara hedef olmadıklarını gösteriyor.

Açıklamada "Çevre, Ulusal Kaynak Koruma ve Turizm Bakanlığı, Seronga ve Eretsha'daki fillerin gizemli ölümleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ister. Ölümlerin sebebine ilişkin ilk incelemeler şu anda devam etmekte. Daha fazla fil ölümü olup olmadığıyla ilgili izleme faaliyetiyle ilgili çalışma sürüyor." dendi.

Güney Afrika ülkesinde fillerin durumu siyasi bir konu haline geldi. Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi geçen ay av yasağını kaldırarak ülkedeki 135 bin filin ekinlere zarar vermesini ve zaman zaman köylüleri ezmelerini engellemek için daha fazlasının yapılması gerektiğini söylemişti.
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