Samanyolu Haber /Gündem / Boyacılık yaparak geçimini sağlayan KHK’lı öğretmen hayatını kaybetti /17 Kasım 2021 15:33

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan KHK’lı öğretmen hayatını kaybetti

Olağanüstü Hal Döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen ve boya-badana işleri yaparak geçimini sağlamaya çalışan tarih öğretmeni Murat Aydoğan Kılınç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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1 Eylül 2016’da çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen tarih öğretmeni Murat Aydoğan Kılınç koronavirüs nedeniyle İzmir’de bugün yaşamını yitirdi. 21 yıl tarih öğretmenliği yapan Kılınç, ihraç edildikten sonra baba mesleği olan boyacılık yaparak ailesini geçindiriyordu.

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Eşi de tutuklanınca iki yıl biri otistik 3 çocuğuna bakan KHK’lı öğretmen Kılınç, yaklaşık 2 ay önce koronavirüse yakalanmıştı. KHK’lı öğretmen Kılınç vefat etmeden önce KHK TV’ye verdiği röportajda “Umutluyum mutlaka işimize döneceğiz. Emekliliği hak ediyorum ancak öğretmenliği yapmak istiyorum” diye konuşmuştu.


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