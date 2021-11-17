Boyacılık yaparak geçimini sağlayan KHK’lı öğretmen hayatını kaybetti

1 Eylül 2016’da çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen tarih öğretmeni Murat Aydoğan Kılınç koronavirüs nedeniyle İzmir’de bugün yaşamını yitirdi. 21 yıl tarih öğretmenliği yapan Kılınç, ihraç edildikten sonra baba mesleği olan boyacılık yaparak ailesini geçindiriyordu.





EŞİ TUTUKLANDI, BİRİ ENGELLİ ÜÇ ÇOCUĞUNA BAKTI

Eşi de tutuklanınca iki yıl biri otistik 3 çocuğuna bakan KHK’lı öğretmen Kılınç, yaklaşık 2 ay önce koronavirüse yakalanmıştı. KHK’lı öğretmen Kılınç vefat etmeden önce KHK TV’ye verdiği röportajda “Umutluyum mutlaka işimize döneceğiz. Emekliliği hak ediyorum ancak öğretmenliği yapmak istiyorum” diye konuşmuştu.







