Samanyolu Haber /Dünya / Boyama kitabında ırkçı resimler! /20 Şubat 2020 12:02

Boyama kitabında ırkçı resimler!

İslâmiyet ve göçmen karşıtığı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Krefeld şehrinde düzenlediği bir etkinlikte dağıttığı boyama kitapları infiale sebep oldu.

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Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin dağıttığı boyama kitaplarında otomobillerinden ellerinde Türk bayrağı ve silahlarla dışarı sarkan kişilerin resmedildiği görüldü. 

Bir başka resimde burkalı kadınların da bulunduğu bir havuzda Afrikalı erkekler mayolu kadınları rahatsız ederken resmedildi.

Krefeld polisi, AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti meclis grubu tarafından organize edilen etkinlikte dağıtılan kitaplarla ilgili nefret suçu şikâyetiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AFD SKANDAL BOYAMA KİTABINI ÖNCE SAVUNDU

Sayfalarının fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan kitaplar tartışmalara yol açtı. 

Önce kitapta "hiciv" yapıldığını belirterek, çizimleri savunan AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti meclis grubu daha sonra "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, kitabın basılmasını ve dağıtılmasını "organizasyonel bir hata" olarak tanımlayan parti, projenin iptal edildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, kitapta yer alan bazı çizimlerin meclis grubunun görüşlerini yansıtmadığı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi de kitapların parasının kamu fonlarından ödenip ödenmediğinin tespit edilmesi için inceleme başlattığını açıkladı.

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