[ÖZEL] Boydak, AKP’nin arpalığı mı?

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gasp ettiği Boydak Holding’te her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.







Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) tayin ettiği kayyım genel müdürlerin işlediği yolsuzlukların üzeri örtülürken “reklam sözleşmesi” adı altında AKP’li bakan ve milletvekillerinin seçim bölgelerine para aktarılıyor.





BOYDAK’IN KAYYIMINDAN GİRESUNSPOR’A 250 BİN TL!





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte Slovakya’da paravan şirket kurarak 20 milyon euroyu zimmetine geçirdiğ ortaya çıkan Ertunç Laçinel, Boydak'ın parası ile AKP'li belediyelere destek çıkmış.





Laçinel'in imzaladığı reklam sözleşmesine göre Boydak Enerji Üretim AŞ, 2017 yılında Giresunspor’a Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 250 bin Türk Lirası aktardı.





Sözleşmede TMSF’nin Boydak Enerji’ye genel müdür olarak tayin ettiği Koray Eti’nin de imzası var.





6 Nisan 2017 tarihli mukaveleye Giresunspor Kulübü Derneği adına Mustafa Temel Bozdağ imza atmış.





Kayseri’deki bir firmanın Süper Lig’de bile top koşturmayan Giresunspor’a sponsor olması manidar bulundu.





AKP’Lİ NURETTİN CANİKLİ FAKTÖRÜ





AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Giresunspor'a para aktarıldığı dönemde AKP hükümetinde TMSF’den sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın Canikli’nin Giresun Araklı’dan hemşehrisi olduğu dikkate alındığında Boydak’ın Girensunspor’a niçin sponsor olduğu daha iyi anlaşılıyor.





YOLSUZLUĞA “SPONSORLUK” KILIFI





Boydak’ta yolsuzluğun “sponsorluk” kılıfı ile yapıldığını belirten konuya yakın bir isim, “Bir firma niye reklam verir ya da sponsor olur? Elbette geniş kitlelere ulaşmak için. Peki Süper Lig’de o kadar futbol kulübü dururken Giresun niye tercih edilir? Makul bir cevabı yok tabii bunun.” ifadelerini kullandı.





İsminin açıklanmaması şartı ile Samanyoluhaber’e mülakat veren aynı kaynak, benzer bir mukavelenin 2019 yılında Orduspor ile de imzalandığını kaydetti.





Mukaveleye göre Boydak’tan Orduspor’a KDV hariç 500 bin TL’ye yakın ödeme yapıldı.





TMSF, BOYDAK’IN PARASI İLE HİLMİ GÜLER’E DESTEK VERİYOR





Orduspor da Giresunspor da Süper Lig’in bir alt ligi olan 1’inci Lig’de top koşturuyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde AKP’nin eski Ordu milletvekili Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Beledile Başkanı olarak seçilmişti.





Güler seçim öncesinde Orduspor’a maddi destek taahhütünde bulunmuştu. Seçimden sonra bu taahhüt Boydak ailesinin parası eli yerine getirildiği belirtiliyor.





ERTUNÇ LAÇİNEL 20 MİLYON EUROYU BÖYLE ÇALMIŞTI





Boydak’ta eski kayyım Ertunç Laçinel, Slovakya’da kurduğu şirket üzerinden 20 milyon euroyu (126 milyon TL) zimmetine geçirirken tam bir organize işler faaliyeti yürütüldü.





Laçinel’in Slovakya’da kurduğu şirkete ödeme yapılması talimatının altında Gülal’ın da imzası var.





“Zimmet skandalı” ortaya çıktığında Gülal alelacele Laçinel’i görevden almıştı. Ancak Laçinel hakkında savcılığa herhangi bir suç duyurusunda bulunmamıştı.





Ortaya çıkan belgeler TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın eski kayyım Laçinel’in suç ortağı olduğunu tescil etti.





AKP hükümeti Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avında aralarında Boydak Holding’in de bulunduğu 887 şirkete herhangi bir mahkeme kararı olmadan el koymuştu.





BOYDAK TERTEMİZ ÇIKMASINA RAĞMEN İADE EDİLMİYOR





Türkiye’nin en büyük sanayicilerinden Boydak ailesine ait Boydak Holding, 27 Eylül 2016’dan bu yana TMSF’nin tayin ettiğ ikayyımlar tarafından idare ediliyor.





Giresun Araklı doğumlu TMSF Başkanı Muhiddin Gülal (ortada), Boydak'ın kayyım genel müdürü Alpaslan Baki Ertekin (sağ başta) Boydak ailesinin parası ile tam bir saltanat sürüyor.





Aradan geçen süre zarfında devam eden davaların hiçbirinde holdingin mali bir suça karıştığına dair herhangi bir delil tespit edilemedi. Buna rağmen Boydak şirketleri şu ana kadar asıl sahiplerine iade edilmedi.





Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Şükrü Boydak ve Memduh Boydak tek şiddete, teröre bulaştıklarına dair tek delil olmadığı halde 39 aydır hapishanede tutuluyor.



