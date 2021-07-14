Boydakların varlıklarını kayyımlar böyle çalıyor: 40 milyon doları iç ettiler

Turhan Bozkurt | Kronos Haber

Yine Boydak kayyımı yine yolsuzluk: Bu sefer 40 milyon dolar…





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2016 yılında Boydak Holding’e kayyım olarak tayin edilen ve daha sonra görevden alınan Abdullah Güzeldülger, “Kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapılmış, komisyonlar belirlenmiş.” diyerek el konulan 807 şirkette dönen dolapların kapağını aralamıştı.





Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) talebi üzerine “karapara aklamak” suçundan Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın 2014 yılında Boydak’ı sahte senetle nasıl dolandırmaya kalktığının ayrıntılarını 2 Temmuz’da Kronos’ta yayımlamıştım.





O makaleden beri TMSF ile Boydak’taki kayyımlar ölüm sessizliğinde. Makalenin artçıları tahmin ettiğimden de şiddetli oldu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılından beri TMSF Başkanı olarak görev yapan ve dönemin ekonomi bakanı Nurettin Canikli’nin Giresun Alucra’dan hemşehrisi olan Muhiddin Gülal’ı sürpriz bir şekilde yeniden TMSF’ye tayin etmedi. Gülal’ın yerine Rizeli Fatin Rüştü Karakaş’ı tercih eden Erdoğan bir manada Canikli ve Gülal devrine son verdi.





ALPASLAN BAKİ ERTEKİN’İN AMERİKA’DA KURDUĞU PARAVAN ŞİRKETLER





“Sezgin Baran Korkmaz, Boydak’ı da dolandırmaya kalkmış” başlıklı makaleyi okuyan bir kaynağımdan gelen uzun bir e-postada mevcut kayyımların okyanus ötesinde çevirdiği dolaplardan bahsediliyordu.





E-postada, “O tarihte şirketlerin başında olan Boydak ailesi dolandırıcılık ve karapara tuzağına düşmemişti. Ancak 2016 yılı eylül ayından beri şirketleri idare den kayyımlar zimmetine para geçirmeye ve şirketlerin içini boşaltmaya devam ediyor. Kayyım Alpaslan Baki Ertekin’in Amerika’da kurduğu şirketleri incelediniz mi?” sorusu yöneltiliyordu.





E-posta üzerine Boydak’ın ABD’de kurduğu şirketlerin herkese açık olan ticaret sicil belgelerini incelemeye başladım. Elde ettiğim bilgileri özetleyerek sizlere aktaracağım.





AMERİKA’DA ŞİRKET 2003 YILINDAN BERİ FAALİYETTEYDİ





Boydak’ın Amerika’da satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri 2003 yılında yine Boydak Holding tarafından kurulan “Sunset International Trade” isimli şirket üzerinden gerçekleştiriliyordu.





Söz konusu şirket 2019 yılına kadar Boydak’tan ithal ettiği mobilya ürünlerini müşterilerini satıyordu. Boydak’ın iştiraki olduğu için şirketin kazancı Boydak’a aktarılıyordu.





Fakat kayyım genel müdür (CEO) Ertunç Laçinel’in Slovakya’da kurduğu paravan şirket üzerinden 20 milyon euroyu (204 milyon TL) zimmetine geçirdiği ortaya çıktıktan sonra TMSF tarafından Boydak’a genel müdür olarak tayin edilen Alpaslan Baki Ertekin göreve gelir gelmez ilk iş olarak New Jersey’de faaliyet gösteren Sunset’in içini boşalttı.





Bununla da yetinmeyen Ertekin, 2019’a kadar ithal ettiği ürünleri doğrudan müşteriye satan Sunset’i kurdurduğu toplam 7 paravan şirkete yönlendirdi.





İlk etapta Ertekin, Mehmet Polat ve Boran Batur ile “Hudson Global Marketing LLC” (HGM) isimli paravan şirketi kuruyor. HGM, malları Sunset’ten almaya başlıyor. Sunset malları Ertekin’in kurdurduğu HGM’ye zararına satıyor. Dolambaçlı yollardan Sunset’in mevcut müşterilerine malı HGM satıyor. Böylece HGM, Sunset’in kazancına ortak ediliyor.





SUNSET ERTEKİN’İN KURDURDUĞU HGM’YE ZARARINA SATIŞ YAPIYOR





Konuya yakın bir kaynağım Türkiye’den ithal edilen ürünlerin paravan şirket HGM üzerinden satılması işleminin 2017-2019 arasında devam ettiğini ve bu yolla yaklaşık 40 milyon Amerikan Doları hasılatın HGM’ye devredildiğinin altını çiziyor.





Hasılat paravan HGM’ye devredilirken de Sunset, Boydak’tan aldığı ürünleri zararına satarak örtülü sermaye çıkışı yapılıyor. Böylece Sunset in yaklaşık 5 milyon dolarlık varlığı Ertekin ve arkadaşları tarafından cebe indiriliyor.





Boydakların kurduğu Sunset 2019’da tasfiye ediliyor. Fakat şirketin varlıkları ortaklarına verilmiyor. Boydak Holding bilançosunda buna dair herhangi bir varlık girişi yok. Ertekin, “Zarar ettik.” diyerek Boydak Holding’i bir daha dolandırıyor.





Boran Batur





Amerika’da paravan şirketler kurulmaya devam ediyor. 2019 sonundan itibaren kurucusu İsmail Murat Yücel ve ortağı “Mind Global Marketing” isimli şirket olan East River B2B şirketi sahneye çıkıyor. 2020 yılında toplam 218 konteyner ürünün ithalatını Alpaslan Baki Ertekin’in İsmail Murat Yücel’e kurdurduğu East River B2B gerçekleştiriyor.





PARAVAN ŞİRKET, BOYDAK’TAN İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLERİN BORCUNU ÖDEMİYOR





East River B2B ithal ettiği malları Hudson Global Marketing USA LLC isimli şirkete devrediyor. Dolandırıcılığın en çarpıcı kısmı da burası. Zira Hudson Global Marketing USA LLC şirketini bizzat Boydak’ın kayyım genel müdürü Alpaslan Baki Ertekin, İsmail Tepecik ile kuruyor.





Başka bir ifadeyle Ertekin iç denetimin dikkatinden kaçırmak için paravan şirketleri “perde” olarak kullanıyor.





East River B2B şirketi Türkiye’den ithal ettiği ürünlerini parasını Boydak’a ödemiyor. Boydak’ın kayyım genel müdürü Alpaslan Baki Ertekin, “Bunu know-how (teknik bilgi) zararı.” notu ile borcu kapatıyor.





Zahiren her şey usulüne uygun gibi görünse de Amerika’daki şirketin gerçek sahibinin Ertekin olduğu dikkate alındığında dudak uçuklatacak bir dolandırıcılık şebekesi ile karşı karşıya kalındığı görülüyor.





HEM PARAVAN HEM DE BELLONA İSMİNİ İZİNSİZ KULLANIYOR





Ertekin hem 20 yıllık ticari geçmişe sahip Sunset’i tasfiye ediyor hem de yeni kurduğu East River B2B’nin tecrübesizliğinden dolayı 5 milyon dolar zarar ettiklerini belirtiyor. Esasında bütün bunlar her adımı baştan planlanmış bir soygunu örtbas etmek için kılıfına uydurma teşebbüsünden ibaret.





Hudson Global Marketing, “Doing Business As (DBA)” modeliyle Boydaklara ait mobilya markası Bellona’nın isim hakkını da izinsiz kullanıyor. Ertekin bu usûlsüzlüğe Türkiye’de Bellona’ya genel müdür olarak görevlendirdiği, üniversite diploması dahi olmayan Mustafa Karamemiş ile imza atıyor.





Kayyım Alpaslan Baki Ertekin üniversite diploması olmayan arkadaşı Mustafa Karamemiş’i (sağda) Bellona gibi devasa bir markanın genel müdürü olarak görevlendirdi. Hudson yöneticileri ile New Jersey’de fotoğraf çektiren Karamemiş, Amerika’da kurulan paravan şirket Hudson’ın Bellona markasını izinsiz kullanmasına da göz yumdu.





Alpaslan Baki Ertekin daha sonra “Mind Global Marketing USA LLC” isimli şirketi İsmail Tepecik ile Amerika’nın vergi avantajıyla bilinen Delaware’de kuruyor.





Şu ana kadar tespit edilen 7 paravan şirketin hepsinin adresi Boydak’ın kurduğu, Ertekin’in tasfiye ettiği Sunset International’in adresi ile aynı: 297 Getty Avenue, Paterson, 07503 NJ.





Zimmet suçunu işlerken genel müdürlük koltuğunda Ertekin oturduğu için olmalı Amerika’da paravan şirketler için başka bir ofis tutma lüzum bile görmemişler. Tekrar altını çiziyorum: “Mind Global Marketing USA LLC” isimli şirkette Alparslan Baki Ertekin doğrudan ortak.









NAVLUN ÜZERİNDEN İKİNCİ VURGUN





Başka bir ifadeyle kayyım aynı zamanda müşteri olmuş, bütün şartlar ve fiyatlar kendisi tarafından belirleniyor. Dolandırıcılığın Türkiye ayağında Ertekin’in sağ kolu Bellona genel Mustafa Karamemiş kritik bir rol üstleniyor.





En büyük yolsuzluklardan birisi de navlun fiyatları üzerinden yapılıyor. Aracı navlun şirketleri de East Way International Logistics. Bu şirket fahiş fiyatla Boydak’a navlun faturası kesiyor.





ABD’nin talebi üzerine “karapara aklama ve dolandırıcılık” suçlaması ile Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın karmaşık şirket dolandırıcılığının benzeri bir mekanizma Boydakların kasasını boşaltmak için tesis edilmiş.





Şu ana kadarki yolsuzluğun boyutunun 40 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Ayrıntılı hesap dökümlerini dolandırıcılığın odağından uzaklaşmamak için şimdilik yayımlamıyorum.





Sunset’in tasfiyesinden piyasa rayicinin çok üzerinde ödenen navlun bedellerine kadar bütün hesap dökümleri incelendiğinde Ertekin ve arkadaşlarının ne kadar planlı bir dolandırıcılık şebekesi kurduklarını görülüyor.





Esasında Ertekin 7 paravan şirketle sadece Boydak ailesini dolandırmakla kalmıyor, ABD Vergi Dairesi’ni (IRS) de dolandırmış oluyor.





Amerika’da en ağır suçlardan biri vergi suçudur. IRS’in yukarıda Ertekin ile birlikte ismi geçen diğer yöneticilere kaçırdıkları verginin hesabını şu ana dek sormamış olması bunun hep böyle kalacağı anlamına gelmiyor.





Halkbank’tan sonra Sezgin Baran Korkmaz da “karapara aklamak” ve “dolandırıcılık” suçlarından Amerika’da sanık sandalyesinde oturuyor.





Boydak’ın kayyım genel müdürü Alpaslan Baki Ertekin (sol başta), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan (ortada) ile görüştü.





ABD’DE PARAVAN ŞİRKETLERİN İSİMLERİ:







Sunset International Trade LLC: 297 Getty Avenue, Paterson, NJ,07503 adresinde. Şirket yönetimi: Boran Batur, İbrahim Yağcı ve Serhat Atay.





Hudson Furniture and Bedding INC: 203 Harborview, Terrace, Edgewater,NJ adesinde. Şirket yönetimi: Mehmet Bolat, Barun Batur (Yönetim kurulu başkanı).





Hudson Global Marketing USA INC: 297 Getty Avenue, Paterson, NJ, 07503 adresinde. Şirket yönetimi: Şirket yönetimi: İsmail Tepecik, Alpaslan Baki Ertekin,





Online Digital Marketing LLC: 297 Getty Avenue, Paterson, NJ, 07503 adresinde. Şirket yönetimi: İsmail Murat Yücel.





East River B2B Marketing LLC: 297 Getty Avenue, Paterson, NJ,07503 adresinde. Şirket yönetimi: İsmail Murat Yücel.





Mind Global Marketing LLC: Delaware.







