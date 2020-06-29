Boykot büyüyor: Starbucks da sosyal medyaya reklam vermeyecek

Coca-Cola, Unilever ve P&G’nin ardından bir başka dünya devi Starbucks da sosyal medya reklamlarını bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uluslararası kahve zinciri Starbucks, dün yaptığı açıklamada, tüm sosyal medya platformları için reklam vermeyi durdurduklarını, nefret suçlarının yayılmasına son vermek için medya partnerleri ve sivil hak örgütleriyle birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Starbucks, reklamları ne kadar süre için durdurduğunu açıklamadı. Öte yandan, CNBC’ye konuşan bir şirket yetkilisi, kararın Google’a ait Youtube’u kapsamadığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, nefret söylemine karşı daha fazla şey yapılması, iş dünyası ile politika yapıcıların gerçek değişim için bir araya gelmesi gerektiğine işaret edildi.

"EN AZ YIL SONUNA KADAR REKLAM VERMEYECEĞİZ"





Gıda sektöründe Algida, Lipton, Knorr, Calve, Hellmann’s; temizlik alanında Omo, Domestos, Yumoş, Cif ve kişisel bakım ürünlerinde ise Dove, Clear, Elidor, Rexona, Axe, Signal, Toni&Guy gibi markaları çatısında bulunduran Unilever, önceki gün sosyal medya reklamlarını durduğunu açıklamıştı.









Şirket, “Sorumluluk çerçevemiz ve ABD’deki kutuplaşmış atmosfer göz önüne alındığında en az yıl sonuna kadar Facebook, Instagram ve Twitter platformunda, ABD’de marka reklamı yayınlamamaya karar verdik. Buralara reklam vermek şu anda insanlara ve topluma değer katmayacak. Durumu izleyeceğiz ve gerekirse mevcut konumumuzu tekrar gözden geçireceğiz” demişti.





Ariel, Gilette, Braun, Pantene, Head&Shoulders, İpana, Oral-B, Prima gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran P&G de benzer bir karar aldı. P&G, “Reklamlarımızı, nefret ve ayrımcılık söylemleri ile dolu olan platformlardan çekiyoruz” açıklamasını yaptı.





COCA-COLA: 1 AY BOYUNCA REKLAM YOK





Coca-Cola CEO’su James Quincey, şirketin internet sitesinde yer alan açıklamasında, “1 Temmuz'dan itibaren Coca-Cola, tüm sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamlarını en az 30 gün boyunca durduracak. Bu süreçte reklam standartlarımızı ve politikamızı gözden geçireceğiz. Dahası, sosyal medya platformlarındaki ortaklarımızın nefret ve şiddet içerikli söylemlerden uzaklaşmalarını umacağız.” dedi.





FACEBOOK’A DARBE ÜSTÜNE DARBE





Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen

Facebook, artık bundan ekonomik olarak da etkileniyor.





Sivil toplum kuruluşları, temmuz ayı boyunca Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasını başlatmıştı. Buna katılan ilk marka The North Face oldu.





Akabinde Verizon, Patagonia, REI, Upwork ve Dashlane da temmuzda Facebook’a reklam vermeyeceklerini, bu sürenin daha da uzayabileceğini duyurmuştu.





Kendi şirket çalışanlarının bile hedefi haline gelen Mark Zuckerbeg’in sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor. Büyük baskı altında olan Zuckerberg, servetinde 7 milyar dolar kaybederek Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde de üçüncü sıradan dördüncü sıraya geriledi.