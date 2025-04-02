Samanyolu Haber /Gündem / Boykot çağrısı sonrası dünyaca ünlü müzik grubu Muse İstanbul konserini iptal etti /02 Nisan 2025 20:02

Boykot çağrısı sonrası dünyaca ünlü müzik grubu Muse İstanbul konserini iptal etti

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, DBL Entertainment'ın boykot listesinde olmasından dolayı Türkiye konserini iptal ettiğini duyurdu.

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Boykot çağrılarının ardından bir grup daha Türkiye konserini iptal etti. CHP lideri Özgür Özel’in ilan ettiği boykot çağrıları sonrası, konser organizasyonları da boykotlardan nasibini aldı.

DBL Entertainment’in düzenlediği konserler için için Robbie Williams, Muse ve Ane Brun gibi sanatçılar konserlerini iptal etmeleri için mesaj yağmuruna tutulmuştu.

Trevor Noah, Ane Brun gibi isimler sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla konserlerini iptal ettiklerini duyurmuştu. Muse’a da iptal için çağrılar yapılırken, beklenen açıklama geldi.

Muse grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösteriyi 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!"

NE OLMUŞTU?

DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, X hesabından kahve zinciri EspressoLab’i boykot eden vatandaşlara “vatan haini” demiş ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Özkan’ın açıklamasının ardından DBL Entertainment’in organize ettiği konserler için sanatçılara boykot için binlerce mesaj yazılmıştı.

DBL Entertainment’ın sahibi Özkan, tüm organizasyonlardan çekildiklerini açıklamıştı.
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