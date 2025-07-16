'Boykot' çağrısına 7,5 yıla kadar hapis talebi

"Boykot çağrısı" soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 21 kişi hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





DW Türkçe'nin haberine göre başsavcılık iddianamesinde 21 kişi "nefret ve ayrımcılık" suçu işlemekle suçlanıyor. Haklarında, "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.





Suçlamalar ne?

İddianamede "şüpheliler" olarak tanımlanan bu kişilerin sosyal medya paylaşımlarıyla "siyasi ve sosyal sebeplerle Türkiye ekonomisini sekteye uğratmayı" ve "ülkedeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasını" amaçladıkları iddia ediliyor.





Hatta iddianamede "halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlaması yöneltilirken, yapılan sosyal medya paylaşımlarında sarf edilen sözler "toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, ayrıştırıcı ve nefrete yönlendirici" olarak nitelendiriliyor. Başsavcılık iddianamesinde bu paylaşımların halk arasında, yazılı görsel ve sosyal medyada gündem oluştururken bunun da "kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkardığı" kaydediliyor.





İddianamede, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine, "Oyuncular sendikası" isimli bir mesajlaşma grubunda yaptığı paylaşımlara da yer veriliyor.





Mahkeme tarafından hazırlanan iddianamede "şüpheliler", Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan olarak sıralanıyor.





"Boykot çağrısı" soruşturması ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin Mart ayında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın olan bazı şirket ve medya kuruluşlarına boykot çağrısı yapmıştı.





Kamuoyunda ve sosyal medyada bu çağrı geniş yankı ve destek bulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmıştı. Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.