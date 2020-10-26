Samanyolu Haber /Gündem / Boykot çağrısının ardından Emine Erdoğan'ın çantası gündemde /26 Ekim 2020 16:49

Boykot çağrısının ardından Emine Erdoğan'ın çantası gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı sonrası eşi Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında Fransız mallarını boykot çağrısı yapması sonrası Erdoğan'ın yakınlarının kullandığı Fransız menşeili ürünler gündem haline geldi. Bunlardan birisi de Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası oldu.

CHP’li Eren Erdem Emine Erdoğan’ın adını vermeden Hermes marka çantasını hatırlatarak “Pahalı çantalarıyla bilinen “Hermes” markası, 1837’de Fransa’da kuruldu… Yani bir Fransız markası. Bilmem anlatabildim mi?” dedi.

Emine Erdoğan'ın sözkonusu çantası ve devasa fiyatı haberlere de gündem olmuş ve Cumhuriyet'in de aralarında olduğu birçok gazetenin internet sitesinin ilgili haberine erişim engeli getirilmişti.
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