Samanyolu Haber /Teknoloji / Boykot çığ gibi! /27 Haziran 2020 18:43

Boykot çığ gibi!

Sosyal medyaya reklam ambargosu kampanyası, Amerika'da bir dizi sivil toplum kuruluşunun, ırkçılık ve nefret söylemine izin verdiği gerekçesiyle Facebook’a reklam verilmemesi çağrısıyla başlamıştı. Boykota her gün yeni firmalar dahil oluyor.

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Sosyal medya reklamlarını askıya alan şirketler arasına Verizon, Levi’s ve Coca-Cola'nın akabinde Lipton, Magnum ve Persil gibi küresel markaların bağlı olduğu Unilever de dahil oldu. 

Sosyal medyaya reklam ambargosu kampanyası, Amerika'da bir dizi sivil toplum kuruluşunun, ırkçılık ve nefret söylemine izin verdiği gerekçesiyle Facebook’a reklam verilmemesi çağrısıyla başlamıştı.

Coca-Cola Başkanı James Quincey dün yaptığı açıklamada, “Dünyada ırkçılığa yer olmadığı gibi sosyal medyada da yok.” diyerek tüm sosyal medya platformlarında reklamları 30 gün boyunca durduracaklarını bildirdi. 

FACEBOOK VE TWITTER HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Coca-Cola’dan gelen açıklamadan kısa süre sonra giyim markaları Levi’s ve Dockers da en az temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram’a reklam vermeyeceklerini duyurdu. 

Açıklamada, “Facebook tüm platformlarında nefret söylemi ve yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için gerekli önlemleri almalı.” denildi.

Unilever ise sosyal medya reklamlarını yıl sonuna kadar durdurduğunu açıkladı. Unilever geçen yıl Facebook’a 11,8 milyon dolarlık reklam vermişti. 

Kararın duyulması sonrasında Facebook ve Twitter’ın borsadaki hisseleri yüzde 7 düştü.

NEFRET SÖYLEMİ VE AYRIMCI DİL ELEŞTİRİSİ

Unilever ve Coca-Cola ile birlikte dünyanın en büyük reklamverenleri arasında yer alan Procter&Gamble da hafta başında, reklam verdikleri tüm mecraları, “Nefret söylemi, ayrımcı ve aşağılayıcı dile” yer verip vermedikleri konusunda gözden geçirdiklerini belirtmişti.

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