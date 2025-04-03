Boykot değil: Oyuncu Üzümoğlu'nun neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!

GÖZALTI SEBEBİ BOYKOT DEĞİL





WHATSAPP GRUBU KURDU

Gerçek Gündem'in İstanbul Başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Cem Yiğit Üzümoğlu, 'kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunda yer alması'ndan dolayı gözaltına alındı.





ADLİ KONTROL TALEBİ



Aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adli kontrol talebi ve yurt dışı çıkış yasağı ile mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan vatandaş protestoları yaygın tüketim boykotu çağrılarıyla devam etti.Özellikle gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dikkat çekmiş ve boykota çok sayıda ünlü isim destek vermişti. Bu isimlerden biri de Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.Üzümoğlu, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından gözaltına alındı. İfade vermek üzere mahkemeye sevk edilen Üzümoğlu'nun boykot çağrısı sebebiyle gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.