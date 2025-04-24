Samanyolu Haber /Dünya / Boykot Musk'ı vurdu, Tesla satışları sert düştü /24 Nisan 2025 12:10

Boykot Musk'ı vurdu, Tesla satışları sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 45 azaldı. Şirketin sahibi milyarder Elon Musk, aşırı sağ söylemleri sebebiyle kıtada protesto ediliyordu.

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin ocak-mart dönemi yeni otomobil tescil verilerine göre dünya çevresinde birçok ülkede aşırı sağ partileri destekleyen X platformu sahibi Elon Musk’a ait Tesla’nın otomobil satışları sert bir şekilde düştü. Musk hamleleri sebebiyle küresel olarak boykot ediliyordu. Geçen yılın ilk üç ayında 65 bin 744 adet olan Tesla satışları bu yıl aynı dönemde 36 bin 167’ye düştü.

YÜZDE 45 DÜŞÜŞ

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde geriledi. Geçen yılın mart ayında 28 bin 463 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 36 düşerek 18 bin 224'e indi. Markanın mart döneminde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,8'den 1,8'e düştü. Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-mart dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azaldı.

AVRUPA MUSK’A TEPKİLİ

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

AB’DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIŞTA

Geçen yılın ilk çeyreğinde 65 bin 774 olan Tesla satışları bu yılın ilk çeyreğinde 36 bin 167 seviyesine geriledi. Şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,4'ten yüzde 1,3'e düştü. Öte yandan, AB ülkelerinde ilk çeyrekte elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,9 artışla 412 bin 997 adede çıktı. Böylece ilk çeyrekte elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 15,2 seviyesini buldu.
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