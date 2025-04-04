Boykot polemiği: Bakan Bolat'ın verdiği rakamlar yalan mı?

2 Nisan 2025’te yapılan alışveriş boykotunun etkisi tartışma yaratmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırarak 2 Nisan’daki kartlı harcamaların bir önceki güne kıyasla iki katına çıktığını öne sürdü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu verileri paylaşarak boykotun etkisiz kaldığını savundu.





Ancak ekonomist Alaattin Aktaş, BKM’nin günlük veri açıklamadığını vurgulayarak bu iddiaları sorguladı. Aktaş, “BKM yalnızca aylık veri açıklıyor. Web sitesinde 2 Nisan’a ait herhangi bir veri bulunmuyor. Bu durumda AA’nın aktardığı veriler hangi kaynağa dayanıyor?” ifadelerini kullandı.





"RAKAMLAR ŞÜPHELİ"

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kartlı alışveriş tutarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi. Ancak BKM’nin en son Şubat ayına ait verileri açıkladığını belirten Aktaş, bu rakamların doğruluğuna şüpheyle yaklaşıyor.





Ocak ve Şubat aylarında Türkiye’de kartlı alışverişlerin günlük ortalaması sırasıyla 42,6 milyar TL ve 43,5 milyar TL olarak gerçekleşti. AA’nın iddia ettiği 28 milyar TL’lik harcama, bu ortalamaların oldukça altında kalıyor.





HESAPLAMA KİME AİT?

Aktaş, BKM yetkilileriyle görüştüğünü ve 2 Nisan’a ait herhangi bir resmi açıklamanın bulunmadığını belirtti. “Demek ki bu veriyi Anadolu Ajansı kendisi hesapladı. Peki, hangi verileri esas aldılar?” diye sordu.