Samanyolu Haber /Gündem / Boykota destek vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldı /02 Nisan 2025 16:19

Boykota destek vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldı

'Ekonomik boykot' çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

SHABER3.COM

Öğrencilerin başlattığı 'ekonomik boykot' kampanyasına kamuoyunun pek çok kesiminden dikkat çeken bir destek gelirken, bir destek de oyuncu Aybüke Pusat'tan gelmişti.

Aybüke Pusat, rol aldığı TRT dizisi olan 'Teşkilat'ın kadrosundan çıkarıldı.

TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasına giden süreçte, kamuoyu büyük tepki gösterdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İmamoğlu’nun tutuklanması Türkiye’nin pek çok bölgesinde protesto edilmişti.

CHP lideri Özgür Özel de Saraçhane mitinglerine yer vermeyen medya kuruluşlarına ve bu kuruluşlara bağlı şirketler için boykot çağrısında bulunmuştu.

Son olarak öğrenciler de bir ‘satın almama’ boykotu başlatırken, öğrencilerin çağrısına siyasi partiler ve ünlü isimler de destek olmuştu.

Oyuncu Aybüke Pusat da, sosyal medya hesabından bir boykot paylaşımı yapmış ardından da bu paylaşımı kaldırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boykota destek vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' dizisinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:12:17