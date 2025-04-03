Samanyolu Haber /Gündem / Boykotçuları hain ilan etmişti: 'Milyon dolarlarım yandı, o tweeti de atmaz olaydım' /03 Nisan 2025 14:51

Boykotçuları hain ilan etmişti: 'Milyon dolarlarım yandı, o tweeti de atmaz olaydım'

CHP’nin boykot çağrısına uyan vatandaşları "Vatan haini" olmakla suçlayan DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, şirketine yapılan boykot sonrası pişman olduğunu açıkladı. Özkan, "Milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım" dedi.

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CHP'nin başlattığı ve büyük bir kesimden destek toplayan boykot çağrısı, konser organizasyonlarını da etkilemeye başladı. Bu etkinin en çok hissedildiği alan ise Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DBL Entertainment'ın düzenlediği konserler oldu. Şirketin organize ettiği Ane Brun konseri ve Trevor Noah gösterisi iptal edilirken, Muse konseri ise ertelendi. Şirket sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm projelerden çekildiklerini duyurdu.

Abdülkadir Özkan, Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya verdiği röportajda, kendisine haksızlık yapıldığını ve üç gündür linç edildiğini belirtti.

'BİN PİŞMANIM'
Pişman olduğunu ifade eden Özdemir, sık sık muhalif görüşlerinden dolayı iktidar medyasından linç edildiğini savundu. Özkan, "Barışlar gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim" diyerek şunları ekledi: "Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”

ABDÜLKADİR ÖZKAN'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Özkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısını destekleyen gençlere "Bu açıkça sermaye düşmanlığı ve vatan hainliğidir" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.
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