Boykotta çifte rekor: Suudilere ihracat dipte, ithalat zirvede

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına dönük boykotu devam ederken, ithalat ile ihracat rakamları arasındaki makas giderek açılıyor.





Martta Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan ithalatı 284,3 milyon dolarla aylık bazda en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırarken, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı nisanda 11 milyon dolarla 1980’li yıllar sonrasındaki dönem için rekor düşük seviyeye geriledi.





İHRACATTA YÜZDE 94’LÜK DÜŞÜŞ

Bugün açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,4'lük düşüşle 201 milyon dolardan 11 milyon dolara geriledi.





Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,3'lük düşüşle 1 milyar 12 milyon dolardan 67,4 milyon dolara geriledi.





GİRİŞİMLER HENÜZ SONUÇ VERMEDİ

Suudilerin Türk mallarına dönük fiili boykotu, 1 Ekim 2020 tarihinde başlamış ve Kasım ayında belirgin hale gelmişti.





Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,4'lük düşüşle 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara gerilemişti.





Ankara'nın diplomatik girişimlerine rağmen boykot 2021 yılında ağırlaştı ve nisanda 11 milyon dolarla en düşük rakama ulaştı.





SUUDİLERDEN İTHALAT YÜKSELİŞTE

Suudilerin Türkiye'ye ihracatı ise, azalmak bir yana artıyor. Bunda, Suudilerin Türkiye'ye ihraç ettiği petro-kimya ürünlerinin küresel fiyatlarındaki artış etkili oluyor.





TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk üç ayında Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6'lık artışla 441 milyon dolardan 598 milyon dolara yükseldi.