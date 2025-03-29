Samanyolu Haber /Gündem / Boykotu boykot etmişti: AKP'li Vekil Mustafa Varank'a 'Espressolab' soruşturması /29 Mart 2025 00:06

Boykotu boykot etmişti: AKP'li Vekil Mustafa Varank'a 'Espressolab' soruşturması

AKP Milletvekili Mustafa Varank hakkında "Espressolab" paylaşımı nedeniyle "örtülü reklam" incelemesi başlatıldı. Varank, soruşturmanın sonucunu şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını aktardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) pek çok marka için boykot çağrısında bulundu CHP lideri Özgür Özel'in tek tek açıkladığı markalardan biri de kahve zinciri "Espressolab" oldu.

CHP'nin boykot çağrısına hükümetten tepki gecikmedi. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank Espressolab şubelerinden birine giderek destek videosu çekti ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'VEDAT MİLOR' TEPKİSİ

Mustafa Varank'ın videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kent Lokantası ziyaretini YouTube hesabından paylaştığı için Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Vedat Milor'u hatırlatan kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

SORUŞTURMA GELDİ

Eleştirilerin ardından Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Mustafa Varank sosyal medya hesabından Bakanlığın soruşturma başlattığını duyurdu. Varank, "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir" dedi.

Varank'ın açıklaması şöyle:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım."
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