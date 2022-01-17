Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’li uzmanların, Rusya’nın Afganistan’a silah sevkiyatı yaptığı yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’li uzmanların, Rusya’nın Afganistan’a silah sevkiyatı yaptığı yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Afganistan’ın Pencşir vilayetindeki Ulusal Direniş Cephesine Rus silahların sevkiyatının yapıldığı yönündeki iddiayla ilgili bazı Amerikalı Rusofob uzmanlarının sosyal medyadaki yorumları dikkatimizi çekti. Rusya, bu silahı üreten ülke olarak gösteriliyor” ifadesine yer verildi.





Açıklamada, “Bu tür imalara şiddetle karşı çıkıyor, bu konuda yapılabilecek yalan haberleri öngörerek şunları belirtmeyi gerekli görüyoruz. Rusya, Afganistan’da çatışan tarafların silahlanmasına hiçbir şekilde katılmadı ve katılmayacak” dendi.





Afganistan’da çatışan taraflara silah sevkiyatlarının bu ülkedeki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olmayacağının, aksine etnik zeminde iç savaşa yol açabilecek çatışmanın tırmanmasına sebep olacağının altını çizen Zaharova, “Böyle bir senaryo, Rusya’nın çıkarlarına temelden aykırı” diye ekledi.







