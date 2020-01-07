Böyle böyle battılar: Kendi binasını boşaltıp kiraya çıktı, 30 milyon lira kira ödedi

AKP iktidarlarının savurgan harcamaları arasında önemli bir yer tutan kiralamalarla ilgili her geçen gün yeni bir örnek ortaya çıkıyor.







Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2012 yılında Ankara’nın merkezindeki genel müdürlüğünü boşaltarak daha uzak bir semtteki bir binayı üç yılı peşin olmak üzere aylık 330 bin TL’ye kiraladı. İnşaatına başlanan yeni Genel Müdürlük binası tamamlanamadığı için kiracılığı uzayan Eti Maden, 2018 sonuna kadar 30,6 milyon TL kira ödedi.





Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan 2018 yılı denetim raporuna göre, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Eti Maden Genel Müdürlük Hizmet Binası uzun yıllar bakım-onarım yapılamaması, iki kez yangın tehlikesi atlatılması, deprem performans testlerinde de güçlendirme ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle TOKİ’den yeni bir bina satın almaya karar verdi.





Birgün gazetesinde yer alan habere göre, genel müdürlük, Ankara’nın en merkezi bölgesi olan Sıhhiye semtindeki binasını 2 milyon 30 bin TL bedelle Adalet Bakanlığı'na devretti. TOKİ ile Çankaya ilçesinde bulunan arsa üzerinde hizmet binası yapımı için protokol imzalandı. 34 milyon 158 bin TL’lik tutar inşaat avansı olarak TOKİ’ye aktarıldı.





Ancak imar planı değişikliği yargıya taşındığı için süreç 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planı onaylanması ile tamamlandı.





BİLİNDİK ŞİRKETLER





“Hizmet Binası İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmeti Alım işi” kamuya ait birçok inşaatın ihalesini alan Prokon-Beşer Ortak Girişimi’ne yer teslimi yapıldı.





2018 yılında yapılan ihale sonucunda da 121 milyon 500 bin TL bedelle TOKİ ile yine kamudan önemli işler alan Can İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında inşaat sözleşmesi imzalandı. 2018 boyunca yaklaşık yüzde 7,5 seviyesine ulaşabilen inşaat ekim ayından itibaren yavaşladı.





Yapılan görüşmeler sonucu yapımcı firma ile inşaatın 31 Aralık 2019’da tamamlanması imza altına alındı. Ancak yüklenici firma işin bitmeyeceği anlaşılınca 31 Ekim 2020’ye kadar süre istedi.





CUMHURBAŞKANLIĞI İZİN VERDİ





Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan, 68 milyon TL’lik ödeneğe ek olarak 125 milyon TL’lik ek harcama izni talebinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlığın talebini uygun buldu.





Bu süreçte Eti Maden kiraladığı binada faaliyetlerini sürdürdü. Genel müdürlüğün aylık 330 bin TL kira ödeyerek taşındığı ve üç yılın tümünü de peşin ödediği binadaki kiracılığı yaklaşık sekiz yıl sürdü.





KİRA AYLIK 387 BİN TL'YE ÇIKTI





Eti Maden’in şirkete ödediği kira 2019 yılı Şubat ayında 387 bin 166 TL’ye çıktı. Daha önce çeşitli soru önergelerine konu olan ancak açıklanmayan toplam kira bedeli 2018 sonunda 30 milyon 588 bin TL oldu.





Sayıştay, hizmet binasının bir önce bitirilmesini, daha fazla gecikme yaşanmaması için yapım işinin sorumlusu olan TOKİ nezdinde girişimlerin artırılmasını istedi.