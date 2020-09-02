Samanyolu Haber /Gündem / "Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" /02 Eylül 2020 09:35

"Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız"

Koronavirüs sürecini değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gidişatı iyi bulmadığını belirterek, "Hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Koronavirüs vaka sayısının bir türlü kontrol altına alınamamasından ötürü önümüzdeki haftalarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade ederek, "Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi. Prof. Kara, aile bireyleri dışında, görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Aşı uygulaması 2021 baharını bulabilir

Koronavirüsü atlatanların tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.

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