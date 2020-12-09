Kış uykusundaki yılanın bile hakkını unutmadılar!

Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, çevreci grupların itirazını değerlendiren mahkeme çarpıcı bir karara imza attı.





Mahkeme kararına göre Tesla kış uykusundaki yılanlara ve sürüngenlere zarar vermeyeceğini ispatlayana kadar fabrikanın inşâ edileceği alandaki ağaçların kesimi durduruldu.







Tesla'ya geçen hafta 83 hektarlık alanda ağacı kesmesi için izin verilmişti. Mahkeme kararı ile izin iptal edildi.





SU KULLANIMINI DA AZALTMA SÖZÜ VERDİ





Dava, çevre aktivistlerinin Tesla'ya karşı elde ettiği ikinci zafer oldu. Tesla daha önce aktivistlerin talebi karşısında kuracağı fabrikadaki su kullanımını azaltmayı kabul etmişti.





Tesla, Almanya'nın başşehri Berlin yakınlarında inşâ edilen fabrikada elektrikli araç imalatına 2021 yılımda başlamayı hedefliyordu.