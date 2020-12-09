Samanyolu Haber /Ekonomi / Kış uykusundaki yılanın bile hakkını unutmadılar! /09 Aralık 2020 14:13

Kış uykusundaki yılanın bile hakkını unutmadılar!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Almanya'daki yeni fabrikasının inşaat çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Mahkemenin kararı kıssadaki köylünün krala söylediği "Berlin'de hâkimler var." sözlerini hatırlattı.

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Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, çevreci grupların itirazını değerlendiren mahkeme çarpıcı bir karara imza attı. 

Mahkeme kararına göre Tesla kış uykusundaki yılanlara ve sürüngenlere zarar vermeyeceğini ispatlayana kadar  fabrikanın inşâ edileceği alandaki ağaçların kesimi durduruldu.

Tesla'ya geçen hafta 83 hektarlık alanda ağacı kesmesi için izin verilmişti. Mahkeme kararı ile izin iptal edildi. 

SU KULLANIMINI DA AZALTMA SÖZÜ VERDİ

Dava, çevre aktivistlerinin Tesla'ya karşı elde ettiği ikinci zafer oldu. Tesla daha önce aktivistlerin talebi karşısında kuracağı fabrikadaki su kullanımını azaltmayı kabul etmişti. 

Tesla, Almanya'nın başşehri Berlin yakınlarında inşâ edilen fabrikada elektrikli araç imalatına 2021 yılımda başlamayı hedefliyordu. 
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