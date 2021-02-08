"Böyle kriz görmedim" diyordu, şimdi de AKP'yi övüyor

Perakende ve hazır giyim sektörünün 51 yıllık firması Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı geçen yıl Capital dergisine verdiği röportajda ekonomideki bozulmayı çarpıcı ifadelerle anlatmış ve "sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik.” demişti.
Kiğılı, "Bugün 500 alışveriş merkezinin 50'si bir kenara ayırıyorum 450'si sorun içinde. Sıkıntılı 450 AVM’nin başını öne eğip hesabını kitabını iyi yapması gerekiyor. Çünkü bugün öyle bir sıkıntının içine girmiş durumdayız ki... Ayakkabı piyasası darmaduman oldu. Kaç tane ayakkabı markası kapandı. AVM’lerde ayakkabı marka sayısı iyice azaldı. Aynı durum şimdi erkek giyimine sıçradı." ifadelerini kullanmıştı.
Kendi firması da çok zor durumda olduğu belirtilen Kiğılı kısa sürede bu sözlerinden çark ederek Berat Albayrak'ın politikalarını övmüştü.
HAVUZA RÖPORTAJ, ERDOĞAN'A ÖVGÜLER
Kiğılı şimdi de Havuz medyasına röportaj verdi. İş adamı Abdullah Kiğılı, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attığını öne sürerek "AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti." dedi.
Kiğılı, "Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklı. Yüksek faiz kan emici bir şey. Allah kimseyi yüksek faizin ağına düşürmesin." dedi.
Sohbetin devamında Erdoğan'ın giyim tarzını da öven Kiğılı, "Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna." ifadelerini kullandı.
Daha önce batmak üzere olduklarını söyleyen bu kez Kiğılı röportajın sonunda "Türkiye'deki hasar Avrupa'dan daha az. Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz." diye konuştu.