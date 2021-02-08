"Böyle kriz görmedim" diyordu, şimdi de AKP'yi övüyor

Perakende ve hazır giyim sektörünün 51 yıllık firması Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı geçen yıl Capital dergisine verdiği röportajda ekonomideki bozulmayı çarpıcı ifadelerle anlatmış ve "sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik.” demişti.





Kiğılı, "Bugün 500 alışveriş merkezinin 50'si bir kenara ayırıyorum 450'si sorun içinde. Sıkıntılı 450 AVM’nin başını öne eğip hesabını kitabını iyi yapması gerekiyor. Çünkü bugün öyle bir sıkıntının içine girmiş durumdayız ki... Ayakkabı piyasası darmaduman oldu. Kaç tane ayakkabı markası kapandı. AVM’lerde ayakkabı marka sayısı iyice azaldı. Aynı durum şimdi erkek giyimine sıçradı." ifadelerini kullanmıştı.





Kendi firması da çok zor durumda olduğu belirtilen Kiğılı kısa sürede bu sözlerinden çark ederek Berat Albayrak'ın politikalarını övmüştü.