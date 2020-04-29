Böyle kriz görülmedi!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının turizm ekonomisi için eşi benzeri görülmemiş bir kriz olduğunu belirtti.





OECD raporunda virüs sebebiyle uluslararası turizmin 2020’de yüzde 45 daralabileceği ve sektörde faaliyetlerin başlama süresinin eylül ayına uzamasıyla daralmanın yüzde 70'i yükselebileceği vurgulandı.







İspanya, İtalya ve Türkiye gibi turizm geliri yüksek ülkelerde sektör istihdama yüzde 6,9, milli geliri (GSYH) yüzde 4,4 doğrudan katkı sağlıyor. Hizmet ihracatının yüzde 21,5’i turizm sektöründe gerçekleştiriliyor.





Koronavirüs salgını sebebiyle turizm sektöründe anında ve derin bir şekilde oluşan şok, aslında daha geniş bir ekonomiyi etkiliyor.





TURİZM YÜZDE 45 İLA YÜZDE 70 ARASINDA DARALACAK





Korona salgını için "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" nitelemesinde bulunan OECD’nin ilk tahminlerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de uluslararası turizm ekonomisi yüzde 45 ila yüzde 70 arasında daralabilir.





Hastalığın süresi ile seyahat ve turizm faaliyetlerinin toparlanma hızı belirleyici olacak.





OECD bölgesinde turizm faaliyetlerinin haziran ayına kadar kapalı kalacağı varsayımı altında, faaliyetlerin temmuz ayında toparlanmaya başlaması ve yılın ikinci yarısında kademeli olarak güçlenmesi halinde turizm ekonomisi yüzde 45 daralacak.





Ancak turizm faaliyetlerinin eylül ayında toparlanmaya başlaması ve yılın son çeyreğinde kademeli olarak güçlenmesi halinde turizm ekonomisindeki daralma 2020’de yüzde 70’e yükselebilecek.





HAVADA KAYIP 124 MİLYAR DOLAR





Havacılık şirketleri, Korona salgınında filolarını önemli ölçüde küçültmek ve bazı yerlerde faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.





OECD raporunda yer verilen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tahminlerine göre, 8 Nisan itibarıyla 2020’nin ilk yarısında planlanan uluslararası yolcu trafiğindeki düşüş yüzde 41 ila 51 arasında olacak.





Bu da salgın öncesinde planlanana kıyasla 443 ila 561 milyon yolcu arasında bir azalma anlamına geliyor. Söz konusu rakamlar bir araya geldiğinde hava yolu şirketlerinin kaybının 98 milyar dolar ila 124 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.