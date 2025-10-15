Böyle skandal yok: 7 bine yakın öğrencinin üniversite kaydı sahtecilik ve usulsüzlükten silindi

2020–2025 döneminde ortaöğretimini yurtdışında tamamlayıp Türkiye’de üniversiteye yerleşen on binlerce kişi arasından binlercesinin denklik belgesinde sorun tespit edildi. CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bazı özel şirketler aracılığıyla yurt dışındaki sahte liselere öğrenci kaydı yapılmak suretiyle, Türkiye’deki üniversitelere giriş sisteminin suistimal edildiği iddialarına dikkat çekti.





Sahte belgelerle tıp fakültesine giriş!

İddialar arasında öğrencilerin fiilen eğitim almadan tamamen usulsüz şekilde Rusya ve Ukrayna’daki bazı sahte kurumlardan lise diploması aldığı, ardından da bu diplomalarla Türkiye’de denklik belgesi temin ederek çeşitli üniversitelere kayıt yaptırdığı iddiasının da bulunduğuna vurgu yapıldı. Bu belgelerin Talim Terbiye Kurulu’ndaki bazı kamu görevlilerinin bilgisi dahilinde e-denklik sistemi dışında ve rüşvet karşılığında düzenlendiği iddialarına işaret eden Ösen, sahte belgelerle verilen denklik sonucunda öğrencilerin, tıp, eczacılık, hukuk gibi bölümlere girdiklerinin belirtildiğine dikkat çekti.





Ösen, “Son 5 yılda, yurt dışında lise mezunu olduğu gerekçesiyle Türkiye’de denklik belgesi verilen kişi sayısı kaçtır? Denklik verilenlerden kaçının belgesinde sahtecilik tespit edilmiştir? Kaç öğrencinin üniversiteye usulsüz biçimde kayıt yaptırdığı tespit edilmiş ve kaçının okul ile ilişiği kesilmiştir?” sorularını yöneltti.





Bakan Tekin, önergeye verdiği yanıtta, son 5 yılda yurt dışında lise mezunu olduğu gerekçesiyle Türkiye’de 114 bin 547 kişiye denklik belgesi verildiğini, ayrıca bu süre içinde 54 bin 997 kişiye de yurt dışında eğitim müşavirliği/ateşeliği tarafından lise mezuniyeti denklik belgesi düzenlendiğini kaydetti. Bakanlık makamının onayı ve süreç içerisinde alınan ek onaylar doğrultusunda, inceleme-soruşturma çalışmaları yürütüldüğü anımsatılan yanıtta, usulsüz düzelenen denklik belgeleriyle ilgili sorumluğu tespit edilen 33 kişi hakkında disiplin, idari ve adli yönden cezalar önerildiği bildirildi. Ayrıca ilgili kişilerin denklik belgelerinin iptaline yönelik yetkili makamlara bildirimde bulunulduğu kaydedildi.





Yanıtta, YÖK’ten alınan yazıya da yer verildi. YÖK, önergede yer alan “Kaç öğrencinin üniversiteye usulsüz biçimde kayıt yaptırdığı tespit edilmiş ve kaçının okul ile ilişiği kesilmiştir?” sorusuna, son 5 yılda belgelerindeki eksiklik veya tutarsızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenci sayısının toplam 6 bin 738 olduğu yanıtını verdi.