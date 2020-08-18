Samanyolu Haber /Gündem / Böyle tehdit etti: Ayağını denk al, yoksa seni... /18 Ağustos 2020 14:10

Böyle tehdit etti: Ayağını denk al, yoksa seni...

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, eski AKP üyesi Refik Bakan'ı "Seni içeri attırırım." diye tehdit etti.

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Çanakkale'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek'in tehdit ettiği eski AKP üyesi Refik Bakan, Sözcü'den Mehmet Andaç’a konuştu. 

Balkan, Ölçek'in istemediği kişilerin mesajlarını beğendiği gerekçesi ile kendisini tehdit ettiğini belirterek, şunları aktardı: "Merkez İlçe Başkanı Yıldıray ile karşılaştık. 'Burası Çanakkale, ayağını denk al yoksa seni içeri attırırım' dedi." 

AKP'li Yıldıray Ölçek bir dönem aynı partide birlikte görev yaptıkları arkadaşını hapse attırmakla tehdit etti.

“SENİ İÇERİ ATTIRIRIM”

AKP üyeliğinden istifa eden Refik Bakan, iki arkadaşı ile yolda yürürken AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan konuşmada Bakan, Başkan Ölçek’in kendisini tehdit ettiğini iddia etti: “Bana ‘Paylaşımlarımın altına niye yorum yapıyorsun? Sevmediklerime niçin beğeni yapıyorsun? Burası Çanakkale, ayağını denk al yoksa seni içeri attırırım. Başına gelecek işlere ben karışmam. Ona göre’ dedi."

Bakan bunun üzerine, "Başkanım siz bilirsiniz, elinizden geleni yapın." dediğini aktardı.
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