Samanyolu Haber /Dünya / Böyle siyasetçiler de var: 15 kişi öldü, başbakan istifa kararı aldı! /28 Ocak 2025 13:30

Böyle siyasetçiler de var: 15 kişi öldü, başbakan istifa kararı aldı!

Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu faciası ardından istifa edeceğini açıkladı. Türkiye'de ise son yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası da dahil olmak üzere felaketlerde siyasetçiler ya da bürokratlar istifa mekanizmasını kullanmıyor.

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Sırbistan Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı. Sırp gazetesi 'Veçernje Novosti' Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç’in, ülkede devam eden protestoların ardından bugün istifa edeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?
Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı. Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.
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