Böyle vurgun görülmedi!

Sahte emeklilik şirketleri yaklaşık 700 bin gurbetçiden "erken emeklilik" vaadi ile 1.500 euro ila 3.000 euro arasında değişen tutarlarda para topladı.





Vurgunu fark eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce gurbetçinin emekliliğini iptal etti.





Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) akıl almaz boyutlarda zarara uğratan emeklilik vurgunu Almanya’da patlak verdi.





HEM ERKEN HEM DE YÜKSEK MAAŞLI EMEKLİLİK VAADİ





Gurbetçi Türkleri, “Sizi 3 bin 600 günden daha az prim ödeyip daha yüksek maaş alarak emekli edeceğiz.” diyerek kurulan sahte emeklilik şirketleri, yaklaşık 700 bin kişiden yaklaşık 1,5 milyar euro topladı.





Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi, Türkiye’ye tatile gittiğinde bu şirketlerle tanıştırıldı.





Dolandırıcılar tuzağa düşürdükleri gurbetçileri ticari faaliyeti olmayan paravan şirketlerde 1 gün ile 15 gün, bazen de bir ay kadar sigortalı olarak gösterdi.





SSK numarası verilen binlerce kişi, SSK’dan 4A sigortalısı olarak emekli edildi. Paravan şirketleri takibe alan SGK o emeklilikleri birer birer iptal etmeye başladı.





EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLDİ, MAAŞLARI FAİZİ İLE GERİ ÖDEYECEKLER





Kişi başı ortalama 120 bin TL ödeyerek emekli olan 700 bin kişiden bir çoğuna, “Sahte bilgi ve belgelerle aylık bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi. Size ödediğimiz paraları faiziyle geri ödeyeceksiniz.” tebligatı gönderildi.





SGK, 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini de geri istiyor.





ŞİMDİLİK 30 BİN MAĞDUR VAR





Ticari bir faaliyeti olmayan şirketlerde, fiili ve gerçek çalışması olmayan kişilerden aralarında Türkiye’de ikamet edenlerin de bulunduğu 350 bin kişinin emekliliği iptal edildi.





Bunların yaklaşık 30 binini Avrupa’da ikamet eden gurbetçiler teşkil ediyor. Sayının 500 bine ulaşması bekleniyor.





Emekliliği iptal edilen gurbetçilerden, ayrıca yasal faiz talep ediliyor ve haklarında dava da açılacak. Kişilere 7 gün itiraz hakkı tanındı. İtiraz edilmezse karar kesinleşecek.





Emekliliği iptal edilenler, “Biz yasal bir işlem yaptığımızı düşünürken hem SGK hem biz vurgun yemişiz. Neye yanacağımızı şaşırdık. Bu paraları nasıl geri öderiz, perişan olduk.” dedi.





6 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU, SGK 130 BN TL'Yİ GERİ İSTEDİ





Paravan şirketlerin mağdurlarından Pupuş Doğan (76), "Ben emeklilik şirketinin mağduru oldum. Benden 2 bin 500 euro aldılar. Parayı şirketin değil, bir şahsın adına ödettiler. 6 yıl önceki emekliliğim iptal oldu. 39 bin TL yatırmıştım. Şimdi SGK benden yaklaşık 130 bin TL istiyor. Kaçıp gitmişler. Şimdi ben bu parayı nasıl öderim?” sorusunu yöneltti.