Samanyolu Haber /Ekonomi / Böyle "yerli" görülmedi /08 Ağustos 2020 10:04

Böyle "yerli" görülmedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetin "yerli" diye tanıttığı montaj otomobilin esamisi bile okunmazken projenin maliyeti daha yolun başında 8 ayda 700 milyon dolar (5 milyar TL) arttı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- 2022 yılı sonunda üretilmesi hedeflenen "yerli" otomobilin yatırım maliyeti 8 ay önce 22 milyar TL olarak açıklanmıştı. 

O günkü kur üzerinden 3,7 milyar dolara tekabül eden yatırım tutarı karşılığı TL tutarı dolardaki artış sebebiyle katlandı. Projenin maliyeti 8 ayda 700 milyon dolar arttı.

Projenin hayata geçirilmesi için Alman EDAG, Alman Bosch ve İtalyan Pininfarina gibi şirketlerin ödemeleri dolar ya da euro üzerinden olacak. Fabrikanın içinde yer alacak çoğu üretim ekipmanı ve teçhizat (bantlar, boyahane, kalıp vs…) ithal edilecek.

ORTAKLARIN BÖYLE BİR KAYNAĞI YOK

Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gürcan Karakaş fabrika yatırımının ne kadar olacağı ve finansmanının nasıl temin edileceğine dair soruya, "Fabrika yatırımı 22 milyar TL'lik toplam yatırımın içinde. Finansmanın bir kısmı ortaklardan bir kısmı dışarıdan bir kısmı da devletin sağladığı teşviklerle karşılanacak." cevabını vermekle yetindi. 

TOGG Genel Müdürü Gürcan Karakaş henüz yolun başında yatırım maliyetinin 700 milyon dolar artması karşısında "Sapma yok." dedi.

TOGG'nin ortakları Vestel/Zorlu (Ahmet Nazif Zorlu), Turkcell (Çoğunluk hissesi Varlık Fonu'nda), BMC (Ethem Sancak), Anadolu (Tuncay Özilhan) ve Kök (İnan Kıraç) şu ana kadar 2 milyar TL tutarında Hazine teşviki verildi. 

ERDOĞAN: DEVLETİMİZİN HAZİNESİ YETER

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz'da Bursa'daki temel atma töreninde, "Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Devletimizin hazinesi, maliyesi bu işi bitirmeye yeter." demişti.

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