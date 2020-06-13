Samanyolu Haber /Gündem / Böylesi görülmedi! Karantinada 102 kilo aldı… /13 Haziran 2020 13:54

Böylesi görülmedi! Karantinada 102 kilo aldı…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (COVID-19) başladığı Çin'in Wuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede dünyaya yayılmasının ardından pek çok ülkeyi sıkı önlemler almaya itti. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra, virüsün yoğun olduğu bölgelerde karantina ilan edildi.

Haftalarca dışarı çıkamayan insanların en büyük sorunlarından biri de hareketsizlik oldu. Aktif hayattan uzaklaşan insanlar kilo problemleri yaşamaya başladı. Bu durumdan en çok muzdarip olan kişi ise salgının başladığı Wuhan’da ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre ocak ayında karantinaya giren Zhou isimli adam, kurallar esnetilmiş olsa da 5 aydır dışarı adımını atmadı.

Bu süreçte tam 102 kilo alan Zhou, 177 kilodan 279 kiloya yükseldi. Rekor artış nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve ‘Wuhan’ın en ağır insanı’ olan 26 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

Kalp ve solunum yetmezliği tespit edilen Zhou, yoğun bakıma alındı. 9 günlük uğraşın ardından durumu stabil hale gelen Zhou, kilolarından kurtulabilmek için mide küçültme ameliyatı geçirecek.

Ancak operasyonun gerçekleşebilmesi için 3 aylık dönemde Zhou’nun 24 kilo vermesi gerektiği belirtiliyor.
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