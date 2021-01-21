Boyner ailesinin acı günü

Perakende ve hazır giyim sektörlerinin önde gelen gruplarından Boyner'in kurucusu Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner hayatını kaybetti.





Ayten Boyner’in vefat haberi Boyner Grup'un resmi Twitter hesabında duyuruldu.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurucu ortağımız ve Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner'in kıymetli eşi, Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO'muz Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyemiz Neylan Dinler'in sevgili anneleri Ayten Boyner'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun.”



