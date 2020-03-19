Boyner ve YKM, Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor

Boyner ve YKM, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.





Boyner'in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.





"Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz."



