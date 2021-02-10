Samanyolu Haber /Dünya / Boynuzlu şaman çok pişman /10 Şubat 2021 12:47

Boynuzlu şaman çok pişman

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskının en dikkat çekici isimlerinden olan ve akıllarda 'boynuzlu şaman' olarak kalan Jake Angeli, artık hayranı olduğu eski lideri Trump'ın yanında olmadığını söylediği bir açıklama daha yaptı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre'yi basan destekçilerinin en öne çıkan figürü 'mızraklı-boynuzlu şaman' Jake Angeli, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi, korku atmosferine yol açtığı için özür diledi. Angeli, aleyhinde tanıklık yapmak istediği Trump konusunda da hayal kırıklığını dile getirdi.

Gerçek adı Jacob Anthony Angeli Chansley olan aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un 'şamanı', önceki gün avukatı Al Watkins aracılığıyla yaptığı açıklamada, hapiste olduğu 1 aylık süre zarfında hayatını yeniden gözden geçirdiğini ve Kongre binasına girmiş olmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi. O sıralar kendisine ilham kaynağı olan Trump'ın 'birçok barışçıl insanı hayal kırıklığına uğrattığını' belirten Angeli'nin bir de çağrısı vardı. Kendisiyle ve kendisi gibi zor zamanlar geçiren 'barışçıl insanlarla' ilgili sabırlı olunmasını isteyen Angeli, "Ülkemizi düşünen iyi insanlarız" ifadesini kullandı.

Açıklama Senato'da 'Trump'ın azil istemiyle yargılanması' oylamasından kısa süre önce paylaşıldı. Angeli'nin oturumda Trump aleyhine ifade verme talebi geri çevrilmişti.

ABD Senatosu, Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada, yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı. Senato Genel Kurulu, ilk gün oturumlarını, görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylama ile tamamladı. Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.
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