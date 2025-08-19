Samanyolu Haber /Gündem / Bozbey’den AKP’ye geçiş iddialarına yanıt: ‘İşimizin başındayız’ /19 Ağustos 2025 19:37

Bozbey’den AKP’ye geçiş iddialarına yanıt: ‘İşimizin başındayız’

CHP’li iki belediye başkanının AKP’ye katılacağı iddiası gündem olurken, hem Bozbey hem de Kütahya Belediye Başkanı Kahveci iddiaları yalanladı.

SHABER3.COM

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından iki CHP’li belediye başkanının daha AKP’ye geçeceği öne sürüldü. Cumhuriyet’te yer alan haberde, bu isimlerin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci olduğu iddia edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, söz konusu iddiaları X hesabından yayınladığı videolu mesajla yalanladı. Bozbey, “Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Biz işimizin başında proje üretirken, vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken, onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler” dedi.

Bozbey, açıklamasında Bursa’ya hizmet vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Tabii biz işimizin başındayız. Tüm gücümüzle Bursa’ya hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katan, Bursalıların hayatına dokunan pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Katılımcı, şeffaf ve kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Bursalılar bizi iyi tanır; tek gündemimiz Bursa’ya hizmettir.”

Öte yandan Odatv’ye konuşan Kütahya Belediyesi kaynakları da Eyüp Kahveci’nin AKP’ye katılacağı iddialarını net bir dille yalanladı.
