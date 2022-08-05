Bozdağ açıkladı: AKP kıyıma devam edecek

18 Temmuz 2018’de sona eren Olağanüstü Hal yetkilerini amirlere devrederek kamudan ihracın önünü 3 yıllığına açan kanunun süresi 31 Temmuz 2022’de doldu. Ancak kamudan ihraçların önü yine açık bırakıldı.







Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün yaptığı açıklamaya göre ihraçları artık bakanlıkların disiplin komisyonları yapacak.





OHAL uygulamalarının süresinin dolmasına ilişkin Türkiye gazetesine konuşan Bekir Bozdağ, “Bu mücadelenin daha etkin yapılabilmesi için bazı OHAL yetkilerinin bir süre daha kullanılmasına ilişkin yasa çıkarıldı. Gözaltı süreleri ve ihraçlarla ilgili olan yetkinin süresi temmuz sonunda bitti ve uzatılmadı. Ama uzatılmaması terör örgütleri ile mücadelede geri adım olarak kesinlikle değerlendirilemez. Mücadele devam ediyor. Aksaklığa yol açmaz. Bu yetkilerle ilgili düzenlemeler ilgili yasalarına taşındı. Örneğin ihraçlar normal disiplin hükümlerine göre işleyecek. Disiplin komisyonları ihracı gerektiren bir durum varsa aynı tasarrufu yapabilecek.” dedi.





OHAL yetkilerinin sona ereceğin gün başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlıktan toplam 10 bin memur ihraç edilmişti.