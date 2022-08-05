Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ açıkladı: AKP kıyıma devam edecek /05 Ağustos 2022 09:48

Bozdağ açıkladı: AKP kıyıma devam edecek

15 Temmuz sonrası KHK'lar ile getirilen kamudan ihraç yetkisine ilişkin sürenin 31 Temmuz'da dolmasının ardından ihraçların devam edip etmeyeceği tartışılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kamudan ihraçların disiplin komisyonlarının yapacağı açıklaması kafa karıştırdı. Bozdağ, "İhraçlar normal disiplin hükümlerine göre işleyecek. Disiplin komisyonları ihracı gerektiren bir durum varsa aynı tasarrufu yapabilecek." dedi.

SHABER3.COM

18 Temmuz 2018’de sona eren Olağanüstü Hal yetkilerini amirlere devrederek kamudan ihracın önünü 3 yıllığına açan kanunun süresi 31 Temmuz 2022’de doldu. Ancak kamudan ihraçların önü yine açık bırakıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün yaptığı açıklamaya göre ihraçları artık bakanlıkların disiplin komisyonları yapacak.

OHAL uygulamalarının süresinin dolmasına ilişkin Türkiye gazetesine konuşan Bekir Bozdağ, “Bu mücadelenin daha etkin yapılabilmesi için bazı OHAL yetkilerinin bir süre daha kullanılmasına ilişkin yasa çıkarıldı. Gözaltı süreleri ve ihraçlarla ilgili olan yetkinin süresi temmuz sonunda bitti ve uzatılmadı. Ama uzatılmaması terör örgütleri ile mücadelede geri adım olarak kesinlikle değerlendirilemez. Mücadele devam ediyor. Aksaklığa yol açmaz. Bu yetkilerle ilgili düzenlemeler ilgili yasalarına taşındı. Örneğin ihraçlar normal disiplin hükümlerine göre işleyecek. Disiplin komisyonları ihracı gerektiren bir durum varsa aynı tasarrufu yapabilecek.” dedi.

OHAL yetkilerinin sona ereceğin gün başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlıktan toplam 10 bin memur ihraç edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bozdağ açıkladı: AKP kıyıma devam edecek Sonraki Haber >>

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:29