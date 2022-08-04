Bozdağ açıkladı: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin iade taleplerine cevap yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye gazetesinin sorularına cevap verdi.







Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri için uyguladığı blokajı kaldırması karşılığında öne sürdüğü şartlara ilişkin soruya cevap veren Bozdağ, 33 kişinin iadesini istediklerini söyledi. Her iki ülkeden şu ana kadar resmi kanaldan gelmiş bir yanıt olmadığını belirten Bozdağ "‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok. Dolayısıyla biz İsveç ve Finlandiya hükumetlerini bu süreçte takip edeceğiz. Sözlerini tutarlarsa ne âlâ. NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükûmeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır" dedi.







