Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ: İsveç ve Finlandiya bir kişiyi bile teslim etmedi /15 Eylül 2022 16:42

Bozdağ: İsveç ve Finlandiya bir kişiyi bile teslim etmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’yla yapılan ‘anlaşma’ sonrası şu ana kadar bir kişinin bile Türkiye’ye iade edilmediğini söyledi. Bozdağ, “Finlandiya’da İsveç’te ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler. Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden” dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Tutuklama müessesesinin doğru kullanıldığına inanıyor musunuz?” sorusuna Bozdağ, yargıya talimat verme yetkisinin olmadığını söyleyerek cevap verdi. Bozdağ, “Tutuklama tedbiri hukukumuzda olan bir tedbir. Mahkeme bir karar verdiyse o kadar doğru eğri sonuçlarına uymak zorundayız. Önemli olan sistemin işlemesidir. Türkiye’de tıkanan bir sistem yok, işleyen bir sistem var.” iddiasında bulundu.

Hukuksuz yargı kararlarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedefine alan Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu ‘Gelirsem şunu serbest bırakacağım’ diyor. Bir yandan ‘Yargı bağımsız’ diyor bir yandan kendini hakim yerine koyuyor. Herkes hakimliği savcılığa lütfen soyunmasın. İstinaf temyiz yolu var. Bu süreçleri işletmek doğru olandır.” ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA HDP OLMADAN YÜZDE 50’Yİ ALAMAZ
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6’lı masayı da gündemine alan Bozdağ, seçimlerde 6’lı masanın HDP seçmeninin desteği olmadan yüzde 50’yi aşamayacağını söyledi. Millet İttifakı’nın yüzde 50+1 oya ihtiyacının olduğunu söyleyen Bozdağ, “Türkiye’de Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Yüzde 50 artı 1 oya ihtiyaç var. Burada herkes şunu görüyor HDP seçmeninin oyu olmadan Millet İttifakı’nın Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali milyonda bir var mı yok mu? İstanbul’u, Adana’yı, Mersin’i, Ankara’yı HDP seçmeni oy vermeseydi alırlar mıydı alamazlar mıydı?” dedi.

FİNLANDİYA, 6 KİŞİNİN İADE TALEBİNİ YİNE REDDETTİ
“Yurt dışından iadesi beklenen isimler Arnavutluk’tan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Bulgaristan’dan Levent Göktaş, İsveç ve Finlandiya’dan da istenen teröristler vardı. Ne durumda iade süreçleri?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

İade taleplerimizi hazırladık ve gönderdik. Bundan sonraki aşama o ülkelerde adli idari makamların kararına göre şekillenecektir. Dosyalar Arnavutluk ve Bulgaristan’a ulaştı. Değerlendirmeler devam ediyor. Bazı yerlerde azami 40 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde de karar çıkabilir 40 gün içerisinde de.

Finlandiya ve İsveç iadeleri biraz daha farklı. Madrid’de mutabakat metni imzalandı izleme komitesi kuruldu. Ekim ayında Finlandiya ve İsveç’ten gelen uzmanlar konuyu ele alacak. Finlandiya’da İsveç’te ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler. Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden.

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