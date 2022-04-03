Bozdağ'a 'işkence yok' cevabı: İnsanın bir yüzü kızarır!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cumartesi günü Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurları önünde yaptığı açıklamalara insan hakları savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sert ifadelerle cevap verdi. “Yahu insan bir yüzü kızarır ya” diyen Gergerlioğlu, “Sayın Bekir Bozdağ’ın bu sözleri karşısında kulaklarıma inanamıyorum. İnanılmaz sözler ve Sayın Bakan’ın nasıl yüzünün kızarmadığına hayret ediyorum.” ifadelerini kullandı.







Bozdağ, cezaevlerinde yaşanan sorunlarla ilgili haber ve şikayetleri terör örgütlerinin propagandası olduğunu iddia ederek, “Şu ana kadar doğru bir bilgi, doğrulanmış bir işkence ve kötü muamele iddiasına ulaşamadık.” diye konuştu.







Adalet Bakanı Bozdağ’ın açıklamalarına Artı TV yayınında cevap veren HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Öer Faruk Gergerlioğlu, “Sayın Bekir Bozdağ’ın bu sözleri karşısında kulaklarıma inanamıyorum. İnanılmaz sözler ve Sayın Bakan’ın nasıl yüzünün kızarmadığına hayret ediyorum… El insaf diyorum hayret diyorum.” dedi.





“175 SORU ÖNERGEMİN HİÇBİRİNE CEVAP VERMEDİ”

Bozdağ’ın göreve geldiğinden beri TBMM’de verdiği 175 soru önergesinin hiçbirisine cevap vermediğini belirten Gergelioğlu, “Yahu insan bir yüzü kızarır ya. Bize iletilen hususların yüzde 100’ü iftira diyor. Sen dön bana yüzde 1 cevap ver ya. Yüzde 1’ine cevap vermemiş. Bize yöneltilen ithamların yüzde 100’ü iftira diyor. İnsanın bir yüzü kızarır.” diye konuştu.





Cezaevlerinde işkence ve kötü muamale iddialarının ya örtbas edildiğini ya da cezaevi müdürlerine sorulduğunu ifade eden Gergerlioğlu, iddialarla ilgili görevlendirilmesi gereken Adalet Bakanlığı müfettişlerinin harekete geçirilmediğini kaydetti.





Gergerlioğlu, kamuoyundan çok baskı gelmesi durumunda ise müfettişlerin ya kamuoyunun gazını almak ya da olayı örtbas etmek için görevlendirildiğini söyledi.





Gergerlioğlu, “Hak ihlalleri zirvede. Sayın Bozdağ niye yalan söylüyorsun. 175 tane soru önergesi sormuşum Sayın Bozdağ. O tür iftarlarda atıp tutacağına benim soru önergelerime cevap ver. Buradan sana sesleniyorum.” ifadelerini kullandı.





Gebze Cezaevinde infaz koruma memurlarının işkence ve cinsel tacizi sonucu öldüğü belirtilen Garibe Gezer olayını hatırlatan Gergerlioğlu. sözlerini şöyle sürdürdü:” Sayın Bekir Bozdağ hiç utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? Bir intihar hakkında sorduğum soruya cevap vermiyorsun ve hiç utanmadan bunları söyleyebiliyorsun.”





Program boyunca cezaevlerinde yaşanana hak ihllalleri, işkence ve kötü muamele olaylarını sıralayan Gergerlioğlu, “Ne konuşuyorsunuz. Bunlar insanlara korkunç işkenceler değil mi? Bakın ben size tek tek adres veriyorum, isim veriyorum Sayın Bozdağ. Hiç duymuyor musun? Hiç yüzün kızarmıyor mu? İnanın ki bizim buramıza gelmiş durumda ya. Valla nasıl bu sözleri söylüyorlar. Ben bunu çok öfkeyle karşılıyorum. Olacak işler değil.” dedi.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumartesi günü Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurları önünde yaptığı açıklamalarda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri görmezden gelerek, cezaevlerinde işkence ve kötü muamelenin olmadığını iddia etmişti.





