Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ'dan 'Tweete soruşturma' açıklaması /22 Mayıs 2022 21:16

Bozdağ'dan 'Tweete soruşturma' açıklaması

Yeni sosyal medya düzenlemesi konusunda açıklamalarda buılunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor." ifadelerini kullandı.

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Yeni sosyal medya düzenlemesi internet üzerinde ve özellikle de Twitter konusunda bir dizi kısıtlamaların ve soruşturma ihtimali nedeniyle de otokontrol iddialarının gündeme gelmesi sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan komuyla ilgili bir açıklama geldiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tweet’ler üzerine açılan soruşturmalara dair açıklamada bulundu.

Kanal 7’deki Başkent Kulisi programında konuşan Bozdağ, “Diyor ki ‘Tweet attı, hayatı karardı..’ Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor" sözlerini sarf etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMASINA YANIT

Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezalarına dair eleştirilerine ilişkin de konuştu.

Yargıtay 12 Mayıs’ta, Canan Kaftancıoğlu’na 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar için "Tanımıyoruz" demişti.
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