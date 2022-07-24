Bozdağ'ın 'işkence yok' yalanına belgeli cevap

Türkiye’deki insan hakları ihlallerini raporlaştırarak, Lahey’e taşımaya hazırlanan Turkey Tribunal de Bekir Bozdağ’ın açıklamasına somut işkence örnekleriyle cevap verdi.







Turkey Tribunal’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sn @bybekirbozdag “Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence yoktur” şeklinde açıklama yapmıştır. Bu konu üzerinde sadece #TurkeyTribunal Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) dilekçesi için 800 işkence mağdurunu içeren 500 küsur vaka arşivlemiş, raporlamıştır. Bu başvuru çok yakında UCM savcılığına teslim edilecektir. Ayrıca, konuya ilişkin, #TurkeyTribunal’ın rapor ve Cenevre’deki duruşmalarına da bakarak Sn. Bakan’ın aradığı ‘somut örnekler’ bulunabilir.” ifadeleri kullanıldı. Raporda yer alan işkence olaylarından bazıları aktarıldı.





RAPORDAN: TURKİYE’DE SİSEMATİK İŞKENCE VAR





Turkey Tribunal’in raporunda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:





Türkiye’de sistematik ve organize bir şekilde işkence kullanılması söz konusudur. Kürt halkıyla ve Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu ya da onu desteklediği düşünülen veya iddia edilen kişiler buna özellikle maruz kalmıştır.





İşkenceye maruz kalan tanıkların ifadeleri de hazırlanan raporlarla uyumludur.





Tribunal bireysel işkence dosyalarına ilişkin bir görüşte bulunmamakta ancak Türkiye’deki genel durum ile ilgili işkencenin var olduğunu belirtmektedir.





Ayrıca, Tribunal keyfi tutuklamalar, gözaltına almalar ve işkenceni uzun sure kalıcı olan bir etkisi olduğunu vurgulamaktadır.





AYTEN ÖZTÜRK: 6 AY BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜM, İZLERİ HALA VÜCUDUMDA

MİT tarafından kaçırılan ve 6 ay boyunca işkence gördüğü ortaya çıkan Ayten Öztürk, Bozdağ’ın söz konusu açıklamasını alıntıladığı paylaşımında, “6 ay boyunca en ağır işkenceleri gördüm, vücudumda 898 yara tespit edildi. Elektrik işkencesinin vücudumda yarattığı yanık izleri hala geçmedi. Yaklaşık 400 gündür ev hapsi işkencesi sebebiyle evden dışarı bile çıkamıyorum. Bana yapılan işkenceler hala devam ediyor!” ifadelerini kullandı.





CEMİL ÇELİK: BANA DA İŞKENCE YAPTILAR



AYİM üyesiyken 15 Temmuz sonrası res’en emekli edilen Dr. Cemil Çelik ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bekir Bozdağ, yalan söylemeye sizi kim zorluyor? 39 askerî hakime yapılan işkenceleri anlattım. Bana da işkence yaptılar.”

