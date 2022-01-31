Bozdağ'ın 'yeniden' Adalet Bakanı olmasıyla ilgili çarpıcı iddialar

BOZDAĞ ÖCALAN'I EV HAPSİNE Mİ ÇIKARACAK?





AÇILIM VE İKTİDARI KAYBETME İHTİMALİNE KARŞI YARGILANMAMAK İÇİN GENEL AF





Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı seçilmesinin perde arkasını araştıran Ataklı, "Tahminlerimi ve aldığım duyumlara göre değerlendirmelerimi yazayım." diyerek Erdoğan'ın "denize düşen yılana sarılır" durumunda olduğunu ifade etti ve "çok zor günler yaşıyor ve kendisine yardım edecek kim varsa ona başvuruyor." dedi.Ataklı, yazısının devamında Bekir Bozdağ'ın açılım konusunda çok maharetli olduğunu ifade ederek "Sarayın HDP oylarına ihtiyacı var. Bu nedenle PKK’nın hapisteki elebaşı Apo’yu kullanmak istiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde torba yasa içine konacak iki cümlelik bir yasanın kaşla göz arasında Meclis’ten geçirileceği söyleniyor." değerlendirmesini yaptı."YouTube sohbetimde bunu anlattım" diyen Ataklı, “'Bilfiil 20 yılını hapiste geçirmiş, 70 yaşını aşmış hükümlüler ev hapsine alınır' şeklinde bir cümlenin ceza yasasına ekleneceğini ve torba yasa içinde geçirileceğini söyledim. Böylelikle bundan Apo da yararlanacak ve ev hapsine çıkacak." diyerek Bozdağ'ın Öcalan'ı ev hapsine çıkacaracğını söyledi.Ataklı, "Saray ardından açılımı tekrar gündeme getirmesi halinde hemen gidilecek bir seçimde HDP oylarının büyük bölümünün AKP’ye geleceğine inanıyor. Saray ayrıca seçimi kaybetme olasılığına karşı daha sonra yargılanmamak için şimdiden bir “genel af” ilan etme hazırlığında." ifadelerini kullandı.Ataklı, sözlerini noktalarken "Bu işleri de en iyi becerecek isim olarak Bekir Bozdağ görülüyor." diyerek Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olmasıyla ilgili iddialarını sürdürdü.