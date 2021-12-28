Bozdurulan döviz miktarı ne kadar?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, "Doların düşüşünde uygulanan politika Merkez Bankası’nın kendi rakamlarında açıkça görülüyor. Şu ana kadar yeni dövize endeksli mevduat sistemine aktarılan mikyar 3.2 milyar dolar. Bu da döviz hesaplarının yüzde 1.5’ine denk geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, "Doların düşüşünde uygulanan politika Merkez Bankası’nın kendi rakamlarında açıkça görülüyor. Şu ana kadar yeni dövize endeksli mevduat sistemine aktarılan mikyar 3.2 milyar dolar. Bu da döviz hesaplarının yüzde 1.5’ine denk geliyor" değerlendirmesinde bulundu.





Altın, "20-21 Aralık'ta yaklaşık 7 milyar dolarlık kamu bankaları aracılığıyla satış gerçekleştirildi demiştik ve aynı zamanda 1-21 Aralık arasında 17 milyar dolarlık satış gözüküyor. Bakan Nebati Bey olayın öyle olmadığını iddia etti ama Merkez Bankası'nın kendi sitesinden aldığımız rakamlarda görebiliyoruz. Sayın bakanın sözlerinin yanlış olduğu ifade edebilirim. BDDK’nın verilerin göre 20 Aralık günü vatandaşların bankalarda tuttuğu para 259.6 milyar dolar iken 22 Aralık’ta 261.6 milyar dolara çıkıyor. 2 gün geçmesine rağmen vatandaşlar 2 milyar dolarlık alım yapmışlar" ifadelerini kullandı.





'Piyasada yabancı yok'





Altın, şöyle devam etti: "23 Aralık’ta da 400 milyon dolarlık satış yapıldığını görüyoruz ama talebin net şekilde kesilmediğini, vatandaşların hala döviz yatırımlarına devam ettiğini görüyoruz. 38 milyar liralık kur korumalı döviz TL mevduat fonuna geçtiğini ifade etti bakan ve doğrudur. 3.2 milyar dolar, döviz mevduat hesaplarının yüzde 1.5’una denk geliyor. Yüzde 1.5’luk dönüşüm olmuş olsa bile döviz talebini kesmeyecektir. Henüz işin başındayız belki ileride talep kesilmesi söz konusu olabilir. Noel tatilinden dolayı yabancıların işlemleri yok denilebilecek kadar az. Piyasada yabancı yokken piyasa fiyatları bu şekilde oluşmuş durumda."

















Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, döviz kurlarında son dönemde yaşanan çalkantıyı ve piyasadaki son gelişmeleri, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı.