Samanyolu Haber /Gündem / Bozdurup bozdurup harcıyorlar; Türkiye, Avrupa'nın semt pazarı oldu /03 Nisan 2022 15:02

Bozdurup bozdurup harcıyorlar; Türkiye, Avrupa'nın semt pazarı oldu

Euro ve Bulgar Levası karşısında değer kaybeden Türk Lirası, Edirne'yi yabancılar için AVM'ye dönüştürdü. Sınır şehrinde yerli halk için değil ama Euro bölgesinden gelenler için her şey o kadar ucuz ki son üç ayda kente 500 bin Bulgar ve Yunan geldi.

SHABER3.COM

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne’de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinin alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne, adeta bir turizm merkezi haline geldi.

OTELLERDE KONAKLIYORLAR

Cumhuhriyet'in haberine göre son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan’dan da Edirne’ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor. Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılıyor.

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne’de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinin alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne, adeta bir turizm cenneti haline geldi.

YÜZDE 186 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açıklanan verilere göre, Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne’de ikinci sırada yerini aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı.

ALDIKLARINI TAŞIMAKTA ZORLANDILAR

Çoğunluğu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarından oluşan Balkan ülkelerinden gelen binlerce turist, bu hafta da Edirne’ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan turistler, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren turistler, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bozdurup bozdurup harcıyorlar; Türkiye, Avrupa'nın semt... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:36