'Bozkurt' tartışmasına son noktayı koydu: 'Heykelini İzmir'e dikmeyiz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin EURO 2024’ün son 16 turunda ‘bozkurt’ hareketi yaptığı gerekçesiyle UEFA’nın 2 maç ceza verdiği Merih Demiral’ın heykelinin dikileceği iddialarına yalanlama geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Demiral'ın heykelinin dikileceği iddialarına son noktayı koydu.





CHP’den yapılan açıklamada, “İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.





Tugay, konuya ilişkin açıklamasında nezaketen MHP'nin talebinin komisyona sevk edildiğinin altını çizerek "Böyle bir ihtimal olabilir mi? Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykelini İzmir'e dikmeyiz. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler" diye konuştu.





Şahin, CHP’yi bozkurttan ve Atatürk’ten uzaklaşmakla suçladı.





CHP’den yapılan açıklamada Merih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Halktv'ye yaptığı açıklamada, heykeli dikmeyeceklerini açıkladı.Tugay’ın heykelin dikilmeyeceğini açıklamasının ardından, MHP cephesinden ilk tepki geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekilimiz Bahadır Altınkeser’in Milli Futbolcumuz Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ işareti heykelini dikilmesiyle ilgili önergesi etnik hastalıklı CHP’lileri çok ürküttü” ifadelerini kullandı.Milli futbolcu Merih Demiral, EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya’ya gol atmasının ardından gol sevincini ‘bozkurt’ işaretiyle kutlamış ve bu gol sevinci neredeyse uluslararası krize dönüşmüştü.Demiral bu hareketin ardından UEFA’dan 2 maç ceza almıştı.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.Bu açıklamaya Türkiye kamuoyundan da büyük tepki gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan planlarını iptal ederek Türkiye’nin Hollanda ile oynadığı çeyrek final mücadelesini takip etmişti.