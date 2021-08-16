Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Twitter'da da yayınlanan videonun altındaki yorumlardan bazıları şöyle:





- 200-250mm yağışa hiç bir dere yatağı dayanamaz. Taşkın sel doğa için sıradan bir refleks ! İnsanın su yolunda ne işi var ? 150 metrelik yatak ıslah edilmiş 30 metreye düşürülmüş. Elde edilen düzlük alanada inşaat yapılmış. Hes mes hikaye ! Birikmiş rezevr yok arkada

İmar felaketi



- Hes’in patlamasından daha çok Hes oraya yapılırken yapılan değişiklikler daha önemli. Boru tip Hes’miş, bu durumda su birikimi söz konu değil ancak, Hes’i kurarken kesilen ağaçlar, yapısı bozulan nehir yatağı, selde daha etkili olmuş olabilir.



- Hes felaketi dense, yapan müteahhit zor durumda kalacak, düzensiz yapılaşma dense, belediye başkanları zor durumda kalacak..

Yangında belediyeye yüklenen sorumluluk, burada yüklenmiyor.. Yazık yazık..

