Samanyolu Haber /Gündem / Bozkurt'taki felaketin nedeni hakkında yeni gelişme! Belge ortaya çıktı /13 Ağustos 2021 13:51

Bozkurt'taki felaketin nedeni hakkında yeni gelişme! Belge ortaya çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini adeta haritadan silen sel felaketinde barajların regulataör kapaklarının açıldığı ortaya çıktı.

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Türkiye’de felaketlerim biri biterken biri başlıyor. Ülkemiz, yangınların ardından Batı Karadeniz’de yaşanan büyük sel felaketi ile sarsıldı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Batı Karadeniz’in karşı karşıya kaldığı sel felaketinin merkezi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi oldu. Bozkurt selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinin başında geldi. İlçe merkezi adeta bir tsunami gibi gelen sulara teslim oldu.

Yaşanan selin, adeta bir tufanın dönüşmesinin Bozkurt’a 20 km uzaklıkta bulunan HES barajında yaşanan çökmeden dolayı olduğu iddia edildi. Kastamonu Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddiayı yalanlarken, Bozkurt’ta yaşayan bir çiftçiye selin gerçekleştiği Çarşamba günü giden mesaja YENİÇAĞ ulaştı.

Mesajda, “Çiftçilerimizin dikkatine. Bölgemizdeki yoğun yağışlar nedeniyle sel riski beklenmektedir. Tesislerimizi ve arazilerimizi korumak amacıyla barajlarımız kapatılmış regulataör kapaklarımız açılmıştır. Tüm çiftçilerimizin önlem almasını önemle rica ederiz” denildiği görüldü.



PAKDEMİRLİ YALANLAMIŞTI
Tarım ve Orman Bakanı ise sel felaketinde Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğunun söylendiğini belirterek, "Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Genelde HES'ler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağduru oluyor." diye konuşmuştu.



Regülatör kapaklarından üçünün açılmış hali



Regülatör kapaklarının tam açılmış hali 
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