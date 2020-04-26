Samanyolu Haber /Dünya / Brad Pitt, Trump'la dalga geçti /26 Nisan 2020 19:26

Brad Pitt, Trump'la dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüsünü salgınına bilimden uzak bir yerden bakması dalga konusu olmaya devam ediyor. Son olarak, ünlü aktör Brad Pitt, ABD'de salgınla mücadelede en yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci'nin kılığına girip Trump'ın açıklamalarını 'yorumladı'.

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 Film yıldızı Brad Pitt, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci kılığına girdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip korona virüsü salgınıyla ilgili kullandığı bazı ifadelerle dalga geçti. Pitt, konuk olduğu komedi programı Saturday Night Live için çekilen skeçte, sözlerine “Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere başkanın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” diye başladı.

Trump’ın korona virüsü aşısının bulunmasıyla ilgili olarak kullandığı “Görece yakında” ifadesini yorumlayan Pitt, “Bu ilginç bir ifade. Tüm dünya tarihine göre, tabii, aşı çok hızlı bulunacaktır. Ama bir arkadaşınıza görece yakında orada olacağınızı söyleyip bir buçuk yıl sonra ortaya çıkarsanız, arkadaşınızın görece tepesi atabilir” dedi.

Trump’ın virüsün bir mucize gibi bir günde ortadan kaybolacağına dair iddiasını da değerlendiren Fauci kılığındaki Pitt, “Mucizeler harikadır, onları kim sevmez. Ama mucizeler A planı olmamalı” diye konuştu.

Brad Pitt programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak “Gerçek Dr. Fauci’ye sakinliği ve açık sözlülüğü için teşekkür ediyorum” dedi.
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