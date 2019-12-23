27 Aralık’ta Kocaeli Gebze’de tanıtımı yapılacak olan Pininfarina tasarımlı Türkiye’nin Otomobili’ni, İtalya’dan Türkiye’ye Ege Ekspres taşıdı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılacak Pininfarina tasarımlı yerli otomobilleri, İtalya’dan Türkiye’ye Ege Ekspres'in taşıdığı kaydedildi.







İTALYA'DAN RO-RO GEMİSİ İLE ÇEŞME LİMANI'NA GETİRİLDİ





Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), milli otomobil projesinde lojistik ortağı olarak Ege Ekspress’i seçti.





Dünyaca ünlü İtalyan şirketi Pininfarina tasarımlı modeller, yaklaşık iki hafta önce Çeşme Gümrük Kapısı’ndan büyük bir gizlilik ile Gebze’ye getirildi.





Ege Ekspres, TOGG ile yapılan lojistik iş birliğini bugün şirketin Linkedin hesabından duyurarak, “Bu önemli projenin lojistik sürecini yürütmenin haklı gururunu yaşıyor ve dünya lansmanını merakla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.





ARAÇLAR PININFARINA ATÖLYESİNDEN GETİRİLDİ





Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930’da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lambhorgini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor.





Milli otomobilin tasarımı için Pininfarina ile iş birliği yapan TOGG, taşıtların İtalya’dan Türkiye’ye taşınması için 65 yıllık geçmişi ile lojistik sektörünün köklü şirketlerinden olan Ege Ekspres ile anlaştı.





Uluslararası ve yurt içi karayolu taşımacılığının yanı sıra, intermodal ve deniz taşımacılığı hizmeti de sunan şirketin Türkiye’nin yanı sıra İtalya Trieste’de ofisi bulunuyor. Filosunda binden fazla aracı bulunan Ege Ekspres, 2 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor.





TANITIM 27 ARALIK’TA BİLİŞİM VADİSİ’NDE





AKP hükümetinin İtalya'dan getirdiği yerli ve milli(!) otomobilin tanıtımı 27 Aralık Cuma günü Bilişim Vadisi’nde yapılacak.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili’ni Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek test edecek.





ÜRETİM 2022’DE BAŞLAYACAK





İtalyan menşeli yerli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk araç C SUV olacak, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek.





25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı şöyle:

Anadolu Grubu: Yüzde 19

BMC: Yüzde 19

Kök Grubu: Yüzde 19

Turkcell: Yüzde 19

Zorlu: Yüzde 19

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: Yüzde 5





YERLİ OTOMOBİL TASARIMI PININFARINA K350 Mİ?







Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 20 Aralık'ta şahsi Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda branda altında iki taşıt görünüyor.





Buna göre yerli otomobilin aslında bir otomobil değil, SUV olduğu bilgisi doğrulanıyor. Varank ve diğer devlet yetkilileri, konu hakkında daha önceki açıklamalarında aracın C segmentinde bir SUV modeli olacağını söylemeleri dikkat çekmişti.





Yerli otomobilin bazı ufak değişiklikler haricinde İtalyan Pininfarina şirketinin K350 conseptinin birebir kopyası olacağı belirtiliyor.





Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.





Pininfarina'nın Vinfest adını verdiği bu konsept tasarım dışında pek çok elektrikli SUV modeli de mevcut.





20 EKİM 2015: Dönemin Sanayi Bakanı Fikri Işık (sağda), İsveç'ten TIR'la getirilen damalı SAAB modelini Habertürk gazetesi otomotiv editörü Hakan Özenen'e "yerli otomobil" diye yutturmuştu.





DÖRT YIL ÖNCE DE İSVEÇ'TEN YERLİ OTO GELMİŞTİ





AKP 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nin hemen arefesinde İsveç'ten TIR'la getirdiği üç SAAB modelini yerli ve milli otomobil diye tanıtmıştı.







Hükümet SAAB'ın seri imalatına son verdiği üç model için 47 milyon euro (güncel kurla 312 milyon TL) ödemişti.





Cumhuriyet Halk Partisi, bu damalı modellerin kaybolduğu iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımış, hükümet iddialar karşısında sessiz kalmıştı.



