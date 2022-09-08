Samanyolu Haber /Gündem / Brent petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor /08 Eylül 2022 16:42

Brent petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor

Brent petrol 90 doların altına geriledi. 87 doları gören brent petrol, son 9 ayın en düşük seviyesine indi

SHABER3.COM

Brent petrol 87 dolara düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Avrupa’da enerji krizi nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Ayrıca AB ülkeleri ülkedeki enerji faturalarına tavan fiyat uygulaması getirmeyi planlıyor.

Doğalgaz arzındaki kesintiler, Ukrayna savaşı ve yükselen resesyon beklentisiyle birlikte Avrupa'da kış aylarında doğalgaz kıtlığı ve büyük çaplı enerji krizi yaşanması bekleniyor.
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